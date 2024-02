A Xunta transmite na conferencia sectorial de cultura a necesidade de apoiar proxectos rurais

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, e o director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, participan nesta reunión en Asturias

Remarcan a necesidade do Plan de infraestruturas culturais estatal e lamentan que o Goberno central non creara un Perte cultural con fondos europeos

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, e o director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, participaron hoxe na Conferencia Sectorial de Cultura, celebrada en Avilés (Asturias). Nesta reunión, o Goberno galego quixo transmitir, entre outras cuestións, a necesidade de incrementar o apoio aos proxectos rurais, especialmente significativos en Galicia.

De feito, avanzaron que a Xunta vai crear unha rede de dinamización cultural no rural co fin de potenciar a súa actividade. “Temos xa en marcha iniciativas para a participación efectiva de toda a cidadanía”, explicou Anxo M. Lorenzo, quen recordou que “o lugar de residencia non debe ser impedimento para o acceso a todo tipo de servizos e recursos”.

Isto encádrase na futura Lei de cultura inclusiva e accesible de Galicia, a que ten un dobre obxectivo: facilitar o acceso á cultura e a participación de todos os colectivos e fomentar a creación cultural. Entre as medidas máis destacadas desta futura lei atópase a dotación dunha programación de calidade no rural.

Ademais, durante a xornada, os representantes da Administración galega tamén puxeron de manifesto a importancia de aprobar un Plan de infraestruturas culturais públicas e privadas, un punto que se incluíu na orde do día por petición da Xunta de Galicia. “Isto debe ser prioridade e debe existir un plan a nivel estatal”, remarcou o director xeral de Cultura.

Na cita co novo ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tamén se puxo de manifesto a actualización da Lei de mecenado, unha medida que apoia o Goberno galego co fin de revitalizar as industrias culturais e chegar a toda a cidadanía.

Os representantes da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades aproveitaron a Conferencia Sectorial para lamentar que o Goberno central non puxese en marcha a creación dun Perte cultural para impulsar en Galicia un sector capaz de xerar benestar, tanto no ámbito social como no económico. Así mesmo, reclamouse tamén a convocatoria do Consejo Jacobeo de España e a elaboración dunha nova Lei de patrimonio histórico.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando