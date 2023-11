A Xunta reunirase co Goberno central a próxima semana para abordar as dúbidas de aplicación da nova Lei de benestar animal estatal

Belén do Campo comprométese a trasladarlle ao Estado a inquedanza da entidade ante o posible impacto que terá a normativa para os criadores de cans

Subliña o apoio do Goberno galego á posta en valor na Comunidade desta raza autóctona e lembra que, desde o ano 2019, está incluída expresamente na orde de axudas para a adquisición de cans pastores en defensa do gando fronte ao lobo





A Xunta de Galicia e o Goberno central reuniranse a próxima semana para abordar as dúbidas de aplicación e competenciais suscitadas pola nova Lei estatal de protección de dereitos e benestar dos animais, en vigor desde o pasado 29 de setembro.

Así o avanzou a directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, quen participou, esta mañá, na asemblea convocada pola asociación Club de Raza Can de Palleiro en Padrón e durante a cal se abordou, entre outras cuestións, a preocupación do colectivo pola nova normativa sectorial e os efectos que podería ter sobre esta raza autóctona, que, segundo os datos que manexa a propia entidade, conta con máis de 2.200 exemplares inscritos no seu Libro xenealóxico.

Neste sentido, salientou a importancia de clarificar canto antes varios aspectos e esixencias introducidas pola nova lei estatal, motivo polo que seu departamento solicitou en varias ocasións unha reunión co Ministerio, co fin de determinar o alcance da mesma e clarificar o papel dos concellos e das comunidades na súa aplicación práctica.

Ao respecto, a directora xeral indicou que o vindeiro martes se reunirá telematicamente co director xeral de Dereitos dos Animais, Sergio García, no marco dos contactos bilaterais ofrecidos polo Goberno central a aquelas comunidades interesadas en abordar o contido da norma estatal.

Por outra banda, do Campo incidiu no importante papel que desempeñan en Galicia os cans de palleiro en canto á prevención dos ataques da fauna silvestre e para a defensa do gando, dun modo equiparable e tan efectivo, dixo, como outras razas de pastores máis coñecidas, como poden ser os mastíns.

De feito, durante a súa intervención, lembrou que, desde a convocatoria de 2019, a orde de axudas para a adquisición de cans protectores e defensores do gando xestionada a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda inclúe entre as razas subvencionables o can de palleiro, o mastín español e o mastín do Pirineo.

Por iso, a directora xeral animou aos criadores presentes a acollerse a estas subvencións e a seguir divulgando entre o sector agrogandeiro o potencial que ten esta denominación para protexer ás explotacións fronte a posibles ataques do lobo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando