A Xunta renova totalmente as instalacións do colexio CEIP plurilingüe San Marcos de Abegondo cun investimento de preto de 800.000€

Román Rodríguez destaca que esta rehabilitación integral dota o centro de espazos máis amplos e máis saudables, adaptados aos criterios establecidos polo Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica

A actuación centrouse na mellora do illamento e da eficiencia enerxética do centro, aínda que tamén se instalou unha nova biblioteca e se incrementou a accesibilidade



O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, visitou esta mañá o colexio CEIP Plurilingüe San Marcos, na localidade coruñesa de Abegondo, onde o seu departamento vén de rematar a obra de rehabilitación integral deste centro, por importe de máis de 770.000?.

O representante da Xunta de Galicia destacou que esta rehabilitación integral dota o centro de espazos máis amplos e máis saudables, adaptados aos criterios establecidos polo Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica

Neste sentido, lembrou que esta folla de ruta de todas as actuacións en materia de obras educativas aposta por

espazos abertos e multifuncionais que dean resposta ás necesidades educativas, sanitarias e tecnolóxicas do século XXI. “Un novo modelo de colexios e institutos poscovid onde a arquitectura teña unha orientación educativa, con espazos flexibles, adaptables e cómodos e que, ademais, sexan eficientes desde o punto de vista medioambiental ”, destacou.

De feito, tal e como explicou, boa parte das actuacións realizadas no

colexio CEIP Plurilingüe San Marcos foron orientadas á mellora da eficiencia enerxética do centro.

En concreto, acometeuse a substitución da totalidade da cuberta por unha nova de panel sandwich, así como a colocación de illamento exterior tipo SATE nas fachadas.

Ademais, mudáronse as carpinterías exteriores por outras de aluminio con rotura de ponte térmica e dobre vidro baixo emisivo e instalouse iluminación tipo LED tanto no edificio orixinal como nas ampliacións do mesmo.

A través desta rehabilitación, o centro conta tamén cun novo espazo de biblioteca, con maior ventilación e iluminación natural, grazas á habilitación para este uso de dúas antigas aulas.

A maiores, realizáronse varios traballos de mellora da accesibilidade, como a reforma das ramplas de acceso ao edificio orixinal e dos aseos.





