Santiago de Compostela, 3 de febreiro de 2024

A Xunta recoñecerá os proxectos de transferencia tecnolóxica dos centros de FP cos premios de innovación. A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades vén de publicar a convocatoria destes galardóns, dirixidos aos proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica desenvolvidos por centros que imparten estas ensinanzas.

O obxectivo da convocatoria, que conta cun orzamento de 1M?, é potenciar as iniciativas innovadoras no ámbito da Formación Profesional, o traballo colaborativo e a transferencia de coñecemento entre centros educativos, empresas e outras entidades, procurando a calidade e a excelencia na FP, e o fomento do emprendemento, en liña coa Estratexia Galega de FP 2030 e co Plan Innova FP Galicia.





