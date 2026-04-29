Del barro a la gloria: la afición del Extremadura responde a la llamada del ascenso

La afición del CD Extremadura ha respondido con creces a la importancia del próximo partido contra el Linares Deportivo. Desde la noche anterior, decenas de abonados hacen cola en la calle Colombia de Almendralejo para hacerse con una de las 300 entradas disponibles para el encuentro que se disputará el domingo a las 12:00 horas en el Estadio Municipal de Linarejos.

El club pone a la venta las localidades a un precio de 25 euros. La expectación es máxima, con seguidores guardando sitio desde las 10 de la noche del pasado martes. "Llevamos toda la temporada aquí viniendo, pasando frío, pasando calor, y el partido más importante, digamos, de esta temporada, pues no nos lo vamos a perder", comenta Javier, de Hornachos, un aficionado que se lleva tres entradas para él, su mujer y su hijo.

Una noche de sacrificio por unos colores

Los seguidores se han organizado en grupos para hacer más llevadera la espera, haciendo turnos para descansar en los coches. A pesar del frío, el ambiente es de optimismo. "Nos ha acompañado el tiempo, ha hecho un poquito de frío, pero bueno, bien".

00:00 Volumen Cerrar Imágenes de la cola en el estadio, a las 8 de la mañana de este miércoles

La solidaridad también está presente en la cola, ya que muchos han acudido para comprar entradas para amigos que no podían ausentarse del trabajo. "Hay amigos nuestros que por trabajo no han podido venir y les hacemos nosotros el favor de cogérselas", señalan, demostrando la unión de la masa social azulgrana.

Hace cuatro días estábamos en el barro y fíjate dónde estamos ya" Ángel Aficionado del Extremadura

Aficionados en la cola del Francisco de la Hera

Un viaje hacia el sueño del ascenso

La ilusión por un posible ascenso lo eclipsa todo. Los aficionados son conscientes de que no pueden fallar en el momento clave de la temporada. "No hemos fallado en toda la temporada, hemos estado ahí siempre, o sea, que hay que ir y hay que ganar", afirma Jesús.

Por cierto, el club azulgrana ha llevado churros a los aficionados que llevan horas esperando a que se abran las taquillas.

Este sentimiento se apoya en la trayectoria reciente del club, que ha superado momentos difíciles. Un veterano aficionado lo resume a la perfección: "Hace cuatro días estábamos en el barro y fíjate dónde estamos ya", comenta Ángel. La esperanza es conseguir el que sería el cuarto ascenso en cuatro temporadas y celebrar la victoria "en la fuente el domingo o cuando diga el club".





Para facilitar el desplazamiento, el club ha organizado un viaje en autobús que incluye la entrada por 36 euros, con la colaboración del Ayuntamiento de Almendralejo. Los seguidores prefieren esta opción a la reventa en redes sociales, con el objetivo de "teñir de azul y grana Linares". El optimismo es tal que ya se sueña con el futuro: "El año que viene estamos en Primera RFEF".