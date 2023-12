A Xunta reclama a revisión do sistema de financiamento autonómico

O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, respondeu no Parlamento a unha pregunta sobre a última reunión do CPFF

Cualificou a xuntanza de decepcionante pois o Goberno central trasladou a información tarde, ademais de ser incerta e incompleta



Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, reclamou hoxe no Parlamento galego a necesaria revisión do sistema de financiamento autonómico.

Así o expuxo en resposta a unha pregunta oral no Pleno do Parlamento sobre a última xuntanza do Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF) que o conselleiro cualificou de decepcionante pois o Goberno central trasladou a información tarde, unha información incerta e incompleta. Ademais, a orde do día unicamente recollía os puntos precisos para sacar adiante os Orzamentos Xerais do Estado e non os asuntos que realmente interesaban ás CC.AA.

Miguel Corgos explicou que a información chega tarde pois se Galicia tivera agardado polos datos do Ministerio, non podería ter aprobado onte os orzamentos para 2024 e, polo tanto, non poderían entrar en vigor a partir do vindeiro 1 de xaneiro.

E ademais, sinalou que se trata dunha información incerta pois os recursos de financiamento para o ano 2024 non inclúen o impacto das medidas de loita contra a inflación postas en marcha polo Executivo central; e tamén unha información incompleta xa que o Ministerio non informou das negociacións do PSOE con ERC en materia de financiamento autonómico.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando