A Xunta promove os valores da economía social no CEIP de Laredo en Redondela, que recibiu este ano un dos premios do certame Cooperativismo na Escola

A directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego, Margarita Ardao, puxo en valor ante os escolares redondelás os beneficios do cooperativismo como fórmula que, por enriba da rendibilidade, promove a solidariedade e a proximidade

A Xunta quere dar coñecer este modelo de emprendemento entre os máis pequenos para contribuír á súa divulgación e reforzo

Redondela (Pontevedra), 13 de maio de 2022

A directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego, Margarita Ardao, puxo en valor ante escolares do CEIP de Laredo de Redondela, algúns dos principios que fan da Economía Social unha fórmula de negocio con proxección. Ardao destacou hoxe o compromiso deste modelo co emprego, coas persoas e coas contornas na súa visita a este centro educativo que resultou galardoado no recente certame de cooperativismo na escola, na categoría de 1º e 2º curso de Educación Primaria.

Difundir e fomentar a cultura emprendedora desde idades temperás e dar a coñecer de que xeito unha idea de negocio pode repercutir no benestar dunha comunidade son dúas das ideas que promulga este certame, e, en xeral, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, que este ano está a destinar 35M? a promover e consolidar a Economía Social.

Tal e como relatou Ardao, estas iniciativas empresariais son solidarias, porque antepoñen os beneficios sociais e colectivos á rendibilidade financeira. Destacou ademais o seu compromiso coas particularidades do seu entorno e a súa incidencia á hora de fixar poboación no medio rural, á vez que crean actividade económica e afianzan servizos. A directora xeral subliñou tamén a vocación do cooperativismo na xeración de emprego estable e resistente á crise e á hora de enfrontar as desigualdades, para favorecer a redistribución de recursos e fortalecer a democracia institucional.

A Economía Social estase a converter nunha das fórmulas para avanzar cara á igualdade no emprego. Na actualidade, cada vez son máis as mulleres promotoras de novas cooperativas, superando en 2021 xa aos homes ao representar o 50,79%.

Certames como Cooperativismo no ensino pretenden afondar na idea de dar coñecer, desde as idades máis temperás, esta fórmula de emprendemento e fomentar unha reflexión acerca dos seus beneficios.

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade vén de publicar os resultados do certame deste ano, con premios que recaeron neste centro de Redondela e de Cangas, Boiro, Vigo, Vila de Cruces, O Porriño, Barreiros e A Coruña.





