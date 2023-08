A Xunta pon á disposición da cidadanía un visor web con información cartográfica do territorio regulado pola Lei de ordenación do litoral de Galicia

Esta ferramenta dixital permitirá ao usuarios coñecer de primeira man os usos permitidos en cada unha das áreas que identifica a norma normativa

Grazas a este visor, determinouse que o territorio comprendido no marco regulatorio desta lei abarca unha superficie de 1.613.481 hectáreas



A Xunta pon en marcha un visor web a través do que cidadanía, empresas e administracións poderán acceder a información cartográfica do territorio regulado pola Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia, que entrou en vigor recentemente.

Esta ferramenta dixital, desenvolvida polo Instituto de Estudos do Territorio, dependente da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, permitirá aos usuarios coñecer de primeira man tanto a área na que se localizan os terreos do seu interese como os usos permitidos.





