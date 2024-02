A Xunta organiza esta semana unha xornada informativa para o sector turístico sobre as axudas de fomento da oferta gastronómica galega

Celebrarase o xoves 15 na Cidade da Cultura e búscase resolver as dúbidas para os profesionais potencialmente beneficiarios desta convocatoria

As subvencións, de 5,5 M?, impulsan a adecuación de establecementos enoturísticos e adegas, así como a posta en valor de produtos vitivinícolas, entre outras

Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2024

Turismo de Galicia organiza unha xornada informativa o vindeiro xoves 15 de febreiro dedicada ao sector na que se afondará nos detalles da convocatoria de axudas para o fomento da oferta gastronómica de Galicia que, entre outras accións, impulsa a adecuación de establecementos enoturísticos e adegas, así como a posta en valor de produtos vitivinícolas e gastronómicos de Galicia.

A xornada celebrarase ás 10,00 horas no edificio CINC da Cidade da Cultura e as persoas interesadas poderán apuntarse ata o 14 de febreiro no correo electrónico

e no teléfono 981 54 63 51. Tamén se retransmitirá vía streaming a través da canle de Youtube de Turismo de Galicia.

As axudas, dotadas de 5,5 M?, teñen aberto o prazo de solicitude ata o vindeiro 19 de xuño e buscan fomentar o turismo enogastronómico con medidas que sufragarán o embelecemento de establecementos de aloxamento, restauración e adegas, a posta en marcha de proxectos dixitais vinculados a recursos enogastronómicos ou a ampliación e mellora da capacidade de aloxamento para este tipo de turismo, entre outras.

Esta liña de subvencións enmárcase nos distintos proxectos que a Xunta de Galicia ten en marcha con fondos europeos que foron asignados á comunidade galega. En concreto, forma parte do Plan Territorial Enogastronomía de Galicia deseñado pola Xunta no horizonte de 2025 con 34,5 M? e que está composto con tres accións de cohesión en forma de liñas de axuda –unha delas esta–, así como 13 Plans de Sostibilidade Turística en Destino nun total de 80 concellos galegos.





