A Xunta lanza a cuarta edición do programa educativo Escola Verde para fomentar actitudes responsables co medio ambiente entre a comunidade escolar

No curso 2022–2023 participan nove centros educativos, dos cales seis cooperan por primeira vez, mentres que o CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (Barbadás), CEIP Plurilingüe A Ramallosa (Teo) e o IES de Valga (Valga) repiten experiencia

Cada colexio escolle unha temática relacionada co medio ambiente para traballar, con propostas innovadoras como a pegada ecolóxica e os gases de efecto invernadoiro

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 19 de novembro de 2022

A Xunta de Galicia lanzará este mes a cuarta edición do programa educativo Escola Verde, unha iniciativa concibida para acadar cambios en certos comportamentos e fomentar actitudes responsables coa contorna e o medio ambiente entre a comunidade escolar galega.

No curso 2022–2023 están inscritos nove centros de educación infantil, primaria e secundaria ?seis participan por primeira vez e tres repiten experiencia? que aglutinan preto de 1.600 alumnos. Entre eles, cómpre subliñar o caso do CPR Plurilingüe Padre Míguez, que participa nas tres etapas educativas, así como o do CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro, de Barbadás, e o IES de Valga, que repiten experiencia e, ademais, impulsarán actividades colaborativas entre o alumnado de ambos colexios.

O programa Escola Verde, impulsado pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, arrancará de forma oficial cunha xornada formativa telemática, que se celebrará este mesmo mes de novembro e vai dirixida aos 130 profesores encargados de coordinar a iniciativa nesta edición.

Para lograr os obxectivos do programa, cada centro participante ten que escoller unha temática medioambiental sobre a que traballar durante todo o curso escolar co fin de concienciar aos alumnos no respecto pola biodiversidade e a natureza que os rodea desde as idades máis temperás.

Entre as propostas recibidas no marco desta cuarta edición destacan propostas sobre temas innovadores como a análise da pegada ecolóxica e os gases de efecto invernadoiro (GEI), presentada polo CEIP O Cantel, do municipio lucense de Foz.

Por último, cómpre lembrar que Escola Verde, xunto con MeteoEscolas, é un dos programas recollidos no Plan Proxecta+, unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Universidades na que colaboran diferentes organismos e que está pensada para fomentar a innovación educativa nos centros escolares, así como potenciar o traballo cooperativo, interdisciplinar e competencial en diferentes áreas.

Na seguinte táboa indícanse os centros de ensino participantes no curso 2022–2023, así como a temática de traballo proposta.

CPR Plurilingüe Padre Míguez

O natural é circular

CEIP O Areal

Comando verde no Areal

CEIP Plurilingüe de Toques

Brotes verdes

CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

Ruxiverdece continua

CEIP O Cantel

Decrecer. O Cantel ecosocial

CEIP Plurilingüe Antonio Fernández López

Coidamos os nosos espazos

IES de Valga

Mudamos o noso centro

CEIP A Ramallosa

A Ramallosa

Ramalloseir@s coa natureza

CEIP de Mosteiro–Bembrive

Mosteiro Punto Limpo





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando