A Xunta investiu 430.000 euros no acondicionamento das lonxas de Portosín e Porto do Son para mellorar as condicións de traballo dos profesionáis do sector

Alfonso Villares lembrou que a Consellería do Mar está á espera dos informes do Goberno central para avanzar na tramitación da mellora do abrigo e ampliación de atraques de Portosín, cun orzamento estimado de 2 millóns de euros

O ente público proxecta tamén unha nova nave de redes e máis departamentos para Porto do Son

A mellora do bordo portuario sonense recibiu o Premio XVI Bienal Española de Arquitectura e Urbanismo

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Porto do Son (A Coruña), 16 de outubro de 2023

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitou hoxe o municipio coruñés de Porto do Son para comprobar a recente finalización das obras de renovación da cuberta da lonxa de Portosín, nas que Portos de Galicia investiu 200.000 euros. O titular de Mar, acompañado polo presidente do ente público, José Antonio Álvarez, lembrou que esta actuación súmase ao acondicionamento da lonxa de Porto do Son, executada tamén nos últimos meses, onde se mobilizaron 230.000 euros. O conselleiro destacou que con estas dúas actuacións a Xunta vén de investir 430.000 euros na mellora das condicións de traballo do sector profesional do municipio.

No caso de Portosín, acondicionouse o edificio da rula mellorando a súa estanquidade para evitar as filtracións de auga que sufría. Para elo renovouse a cuberta substituíndoa por materiais máis modernos e resistentes. Tamén se renovaron os canalóns e baixantes deteriorados. Ademais, melloráronse as fachadas a través do seu selado e pintado e repintouse o interior do edificio, concretamente a zona de oficinas.

Polo que respecta a Porto do Son, acondicionouse e mellorouse a estanquidade do edificio da lonxa. Retirouse a cuberta a anterior, que era de lámina asfáltica e chegara á fin da súa vida útil, mellorando o conxunto da envolvente e mellorando o aislamento e pintando a instalación. Ao igual que en Portosín, procedeuse a repintar o interior do edificio, concretamente a zona de aseos, a área de poxas e as oficinas. Nesta última zona tamén se procedeu ao selado das fachadas para evitar filtracións de auga.

Alfonso Villares comprobou os traballos executados en ambos portos e lembrou que a Consellería do Mar a través de Portos de Galicia ten en tramitación outros importantes investimentos no municipio. É o caso da mellora do abrigo e ampliación de atraques en Portosín, cuxo proxecto, orzamentado en 2 millóns de euros, atópase á espera de informes do Goberno central, imprescindibles para continuar avanzando na súa tramitación.

Así mesmo, para o peirao de Porto do Son, o ente público ten proxectada unha nova nave de redes e a dotación de máis departamentos. Ambas actuacións supoñen un investimento previsto de arredor de 1,7 millóns de euros.

O titular de Mar e o presidente de Portos de Galicia aproveitaron a súa presenza no municipio para visitar tamén o novo bordo portuario de Porto do Son, cuxa obra de acondicionamento, na que a Xunta de Galicia investiu 4 millóns de euros, vén de recibir o premio XVI Bienal Española de Arquitectura e Urbanismo. Este galardón recoñece os traballos máis relevantes de arquitectura e urbanismo a nivel estatal, neste caso, os executados en 2021 e 2022.

Villares, que estivo acompañado polos deseñadores do proxecto, Creus e Carrasco Arquitectos, xunto con RVR Arquitectos, felicitou aos responsables técnicos da obra e destacou que o xurado valorou os proxectos que souberon operar en ámbitos xa construídos, traballando dun modo sensible con contextos materiais e sociais aos que se dota de valor engadido salvagardando á súa vez os vínculos locais.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando