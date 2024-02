A Xunta informa aos comerciantes vigueses dos novos apoios por 4,4 M€ para impulsar a transformación dixital, a innovación e a modernización do sector

O director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, participou nunha xornada celebrada na Cámara de Comercio para explicar a nova convocatoria, aberta á presentación de solicitudes ata o 4 de marzo



Ponteareas tamén acolle este mediodía un encontro para informar sobre estes apoios, que se presentarán mañá ás 9:30 horas na Cámara de Tui



Dirixida a pemes comerciais e obradoiros artesáns, cobre actuacións como a implantación e o mantemento de páxinas web, márketing dixital, loxística, xestión de redes sociais, tecnoloxía de control de stoks, asistentes virtuais, sistemas de click and collect, lockers dixitais, ademais de actuacións de mellora da eficiencia enerxética e de acondicionamento dos locais comerciais



As axudas no ámbito da dixitalización poderán chegar ata os 12.525 euros por beneficiario, no eido da innovación ata os 37.875 euros e 15.150 euros para actuacións de mellora de eficiencia enerxética, reforma dos locais e adquisición de equipamentos

O director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, presentou esta mañá na sede viguesa da Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa a nova nova convocatoria das axudas para a transformación dixital, a innovación e a modernización do comercio retallista e dos obradoiros artesanais, dotada con 4,4 M? e aberta á presentación de solicitudes ata o vindeiro 4 de marzo.

O Concello de Ponteareas tamén acolle este mediodía un encontro para informar sobre estes apoios, que se presentarán mañá ás 9:30 horas nunha xornada na Cámara de Tui, co obxectivo de explicar a convocatoria e resolver as dúbidas que poidan xurdir.





