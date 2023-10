A Xunta imparte charlas en concellos galegos sobre o incremento da poboación de vermes

Mañá celebraranse nas localidades de Carballo e Vimianzo, mentres que na vindeira semana estas xornadas informativas trasladaranse a municipios da Mariña

O obxectivo destas charlas é informar sobre a proliferación deste tipo de vermes como consecuencia do cambio climático



A Consellería do Medio Rural ten organizada unha serie de charlas para informar sobre o aumento da poboación de vermes comúns que este ano, como consecuencia do cambio climático e as temperaturas cálidas que se mantiveron ata principios deste mes de outubro, incrementaron a súa presenza.

O xefe do Servizo de Sanidade e Produción Vexetal, Víctor Novo, será o encargado de impartir estas charlas xunto con membros das oficinas rurais correspondentes de cada comarca. Os concellos nos que se celebrarán mañá estas charlas son Carballo –ás 10,00 horas na Oficina Agraria? e Vimianzo –ás 12,00 horas na Casa da Cultura–. Na próxima semana, as charlas trasladaranse á Mariña lucense, nun calendario aberto ao que se poderán unir segundo o interese e a demanda de concellos e particulares.

Nestas charlas, os asistentes recibirán información sobre o tipo de vermes que incrementaron a súa poboación e facilitaránselle follas divulgativas nas que se recolle a información precisa.

Para combater a presenza destes vermes, poden utilizar os produtos fitosanitarios autorizados no Rexistro de Produtos Fitosanitarios do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Ademais, lembrarán que deben priorizarse, sempre que sexa posible, métodos de control non químico (culturais, biolóxicos etc.), respectando así a Xestión Integrada de Pragas.





