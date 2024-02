A Xunta facilitará o servizo de transporte escolar adaptado a un neno de Alba, en Vilalba

Realizará axustes nunha ruta que xa empregan outros usuarios para que recolla ao rapaz xunto á súa vivenda e o deixe no mesmo punto ao voltar do colexio

Lugo, 1 de febreiro de 2024

A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades facilitará o servizo de transporte escolar adaptado a un neno de Alba, en Vilalba, tras valorar os últimos informes emitidos que achegan un novo diagnóstico do alumno, que cursa os seus estudos nun colexio de educación Infantil e Primaria da capitalidade.

A Xunta acordou coa familia esta alternativa, ao considerar que se axeita á situación persoal do alumno. Para iso, faranse axustes nunha ruta de transporte escolar adaptado con coidador que xa está prestando servizo a outros usuarios no municipio de Vilalba, e que parará xunto á vivenda do neno para levalo ao colexio e traelo de volta.

O transporte escolar adaptado é un servizo que presta a Consellería de Educación no conxunto da Comunidade a través de diversos convenios de colaboración con entidades especializadas en atención á diversidade.

Cómpre lembrar que a parada de Igrexa de Alba ? que ata o de agora estaba a empregar este neno– atópase na estrada N–634, unha vía de titularidade estatal na que só ten capacidade de actuación a Administración xeral do Estado, á que lle corresponde analizar e mellorar a accesibilidade neste punto. Pola súa banda, a Xunta realiza melloras de seguridade e accesibilidade en paradas de autobús situadas na rede autonómica de estradas de Galicia.





