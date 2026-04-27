La CHE alerta del riesgo de crecidas súbitas en La Rioja por lluvias intensas

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado este lunes de la posibilidad de crecidas súbitas en barrancos y cauces menores de varias provincias del norte peninsular. El motivo es la activación de avisos amarillos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ante el riesgo de lluvias intensas, que podrían alcanzar entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en solo una hora.

Zonas afectadas y recomendaciones

En concreto, las áreas con mayor riesgo son el Pirineo de Huesca y Lleida, las provincias de Burgos y Soria, la cabecera del Ebro en Cantabria y La Rioja. La CHE ha recomendado a la ciudadanía que se mantenga informada a través de la Aemet y el SAIH Ebro y que siga en todo momento las indicaciones de Protección Civil.