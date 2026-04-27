VIDEO: Un camión arde al completo en el Paseo de Zorrilla de Valladolid y provoca una enorme columna de humo

Un aparatoso incendio ha calcinado por completo un camión esta tarde en Valladolid, generando una densa columna de humo en una de las arterias principales de la ciudad. El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 16:55 horas en el Paseo de Zorrilla, a la altura de la rotonda del centro comercial Vallsur, sin que se hayan registrado daños personales.

Rápida movilización de emergencias

El Servicio de Emergencias 112 ha recibido más de una veintena de llamadas de ciudadanos que alertaban sobre el fuego en el vehículo. Inmediatamente, se ha dado aviso a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Valladolid, que se han desplazado hasta el lugar de los hechos para actuar.

A su llegada, los servicios de emergencia han comenzado las labores de extinción para sofocar las llamas, que han dejado el camión totalmente destrozado. La intervención ha generado una notable expectación en la zona debido a la gran humareda, visible desde distintos puntos de la capital vallisoletana.