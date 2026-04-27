VIDEO: Un camión arde al completo en el Paseo de Zorrilla de Valladolid y provoca una enorme columna de humo
El aparatoso incendio, que no ha dejado heridos, ha calcinado por completo un pequeño camión a la altura de la rotonda del centro comercial Vallsur,
Europa Press
Publicado el
1 min lectura
Un aparatoso incendio ha calcinado por completo un camión esta tarde en Valladolid, generando una densa columna de humo en una de las arterias principales de la ciudad. El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 16:55 horas en el Paseo de Zorrilla, a la altura de la rotonda del centro comercial Vallsur, sin que se hayan registrado daños personales.
Rápida movilización de emergencias
El Servicio de Emergencias 112 ha recibido más de una veintena de llamadas de ciudadanos que alertaban sobre el fuego en el vehículo. Inmediatamente, se ha dado aviso a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Valladolid, que se han desplazado hasta el lugar de los hechos para actuar.
A su llegada, los servicios de emergencia han comenzado las labores de extinción para sofocar las llamas, que han dejado el camión totalmente destrozado. La intervención ha generado una notable expectación en la zona debido a la gran humareda, visible desde distintos puntos de la capital vallisoletana.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
Contenidos relacionados
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE VALLADOLID
COPE MÁS VALLADOLID
"El intento de asesinato, o el ataque, contra Donald Trump debería hacernos pensar más allá el hecho"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h