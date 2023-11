A Xunta destina preto de 32.000 euros á mellora de locais das asociacións de veciños de Arnado e Salcedo, na Pobra do Brollón

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, destaca que a liña de axudas para agrupacións veciñais pretende contribuír a que estes colectivos conten con espazos axeitados para realizar actividades e dinamizar os concellos rurais



A Pobra do Brollón (Lugo), 10 de novembro de 2023

A Xunta de Galicia apoiou con preto de 32.000 euros a mellora de locais das asociacións de veciños de Arnado e Salcedo, na Pobra do Brollón.

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, comprobou hoxe o resultado das obras, financiadas pola Vicepresidencia primeira con cargo ás axudas destinadas a agrupacións veciñais, comunidades de usuarios de augas e mulleres rurais de Galicia.

No caso do colectivo de veciños de Arnado, percibiron 15.000 euros para acondicionar o inmoble e adquirir equipamento. Entre as actuacións realizadas destaca a eliminación de barreiras arquitectónicas, a compra de mobiliario, a substitución de ventás, a instalación dunha nova acometida eléctrica con luces led para aforrar enerxía e a colocación dunha estufa de pellets. Tamén se pechou con portas basculantes unha parte da edificación que só tiña cuberta.

En Salcedo, a axuda foi de 16.800 euros para mellorar un local que acolle representacións teatrais. Na parte exterior dotouse dun alpendre con cuberta de lousa sobre unha estrutura de madeira de castiñeiro. No interior acometéronse traballos de acondicionamento e reparación variados. Tamén se incorporou mobiliario, como bancos e estantes de madeira de piñeiro na zona do escenario.

Arias subliñou o importante labor de dinamización que realizan as asociacións veciñais lucenses, en especial no eido rural. Incidiu en que con esta liña de axudas, a Xunta pretende contribuír a que conten con espazos axeitados para desenvolver as súas actividades. A convocatoria deste ano estivo dotada con 3 millóns de euros.









