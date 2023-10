A Xunta destaca a posición única de Galicia para converter a descarbonización nunha oportunidade

O secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez, participou hoxe na inauguración da xornada Plan europeo para a industria: descarbonización e aforro enerxético, organizada pola Confederación de Empresarios de Galicia

O secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez, participou esta mañá en Santiago de Compostela na inauguración da xornada Plan europeo para a industria: descarbonización e aforro enerxético , organizada pola Confederación de Empresarios de Galicia. Na súa intervención, destacou a posición única de Galicia para marcar a diferenza e facer da descarbonización unha oportunidade.

O secretario xeral incidiu en que un dos desafíos máis importantes que afectan á industria, actualmente, é a necesidade de avanzar tanto na descarbonización como no aforro enerxético, pois a Unión Europea impón un incremento anual dun 1,6% no uso das enerxías renovables no eido industrial.

Neste sentido, Nicolás Vázquez puxo en valor o gran esforzo que se está a facer desde este sector para gañar en eficiencia e implantar medidas de aforro –máis nun momento de elevado prezo enerxético que está dificultando a actividade–, así como o compromiso do Goberno galego por apoiar esta transición enerxética. Así, destacou que Galicia pechou o ano cunha xeración renovable dun 64,8% e referiuse á importancia que teñen na Comunidade o aproveitamento de fontes como a biomasa para fins térmicos, a hidráulica ou a eólica. Destacou tamén o papel que terán novas tecnoloxías emerxentes na industria galega como a eólica mariña –sempre desde o respecto ao medio ambiente e ás actividades existentes –ou o hidróxeno renovable, no que se está a traballar en varios proxectos estratéxicos para lograr unha maior eficiencia industrial.

Finalizou reiterando o apoio da Xunta ás solucións de xeración de enerxía a partir de fontes renovables e a maximizar a repercusión positiva nos consumidores galegos. A este respecto, lembrou a futura Lei de recursos naturais que procurará que os beneficios sociais e económicos dos proxectos que aproveitan os recursos naturais queden en Galicia.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando