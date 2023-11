A Xunta destaca o papel do sector da lousa como motor económico e dinamizador das comarcas onde se desenvolve

O director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Pablo Fernández Vila, asistiu esta mañá en Ourense á presentación da exposición fotográfica ‘Pizarra’

O director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Pablo Fernández Vila, asistiu hoxe á presentación da exposición fotográfica Pizarra , que alberga o Centro cultural Marcos Valcárcel de Ourense e que proximamente percorrerá Vigo, Lugo, A Coruña e Santiago co obxectivo de poñer en valor o sector da lousa e o turismo industrial.

O director xeral destacou o papel fundamental do sector da lousa como motor económico e dinamizador das comarcas onde as empresas desta industria desenvolven a súa actividade, así como o seu labor social contribuíndo a fixar poboación no rural. Lembrou, ademais, a súa vocación exportadora, pois máis do 95 % das súa produción se vende ao exterior.

Fernández Vila ratificou o compromiso da Xunta cunha minería sustentable e, especialmente, co ámbito da lousa. Explicou a colaboración que se desenvolve co Clúster da Pizarra co que se asinaron recentemente convenios para impulsar o turismo industrial, así como para a dixitalización de materiais. Ademais, repasou os pasos que o sector está dando na implantación de novas tecnoloxías ou na restauración de espazos –co impulso do Goberno galego–.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando