A Xunta destaca en Lalín o papel do comercio de proximidade na dinamización das vilas galegas

O director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, participou na Noite Branca organizada polo Centro Comercial Aberto local e a Asociación de Empresarios de Deza

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Lalín (Pontevedra), 9 de xuño de 2023

O director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, participou hoxe na Noite Branca organizada polo Centro Comercial Aberto de Lalín e a Asociación de Empresarios do Deza. Heredia destacou o papel do comercio de proximidade na dinamización das vilas e cidades galegas, subliñando así mesmo o labor que realizan as asociacións no impulso á modernización e competitividade do sector.

O apoio ao asociacionismo comercial é un dos eixos de actuación prioritarios dentro da estratexia de apoio ao sector da Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, que colabora cos centros comerciais abertos e as federacións e asociacións de comerciantes nas distintas iniciativas que desenvolven ao longo do ano.

A IX edición da Noite Branca de Lalín inclúe descontos nos comercios participantes, que estarán abertos ata as 23 horas; actuacións musicais; dinamización nas rúas e sorteos. A iniciativa contempla tamén a colaboración coa Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (Asanog).





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando