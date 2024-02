A Xunta destaca a contribución de Claudio Rodríguez Fer á literatura galega contemporánea na entrega do Cunqueiriano de Honra 2024

O secretario xeral de Política Lingüística participa na entrega da oitava edición desta distinción ao poeta, narrador e investigador lucense

O acto enmárcase nas accións impulsadas polo Concello de Mondoñedo e a Casa Museo Álvaro Cunqueiro para conmemorar o 43º aniversario do pasamento do autor



Mondoñedo (Lugo), 28 de febreiro de 2024

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou hoxe nos actos que o Concello de Mondoñedo e a Casa Museo Álvaro Cunqueiro, co apoio da Xunta de Galicia, organizaron para conmemorar o cuadraxésimo terceiro aniversario do pasamento do escritor mindoniense, autor de clásicos como Merlín e familia ou Escola de menciñeiros.

Como cada ano, a celebración, na que tamén participaron o alcalde de Mondoñedo, Manuel Ángel Otero, así como outras autoridades locais e provinciais, comezou cunha ofrenda floral no cemiterio vello ante a tumba de Cunqueiro. De aí, a comitiva trasladouse ao salón de plenos do concello, onde tivo lugar a entrega da oitava edición do Cunqueiriano de Honra ao poeta, narrador, dramaturgo, ensaísta e investigador Claudio Rodríguez Fer.

O poeta lucense foi elixido por unanimidade pola comisión designada para o efecto en recoñecemento ao seu labor na visibilización e proxección da figura do autor mindoniense, pero tamén “pola súa contribución á literatura e poesía en lingua galegas contemporáneas, da cal é un dos seus maiores expoñentes e exportadores”, destacou o representante da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades.

Coa designación de Claudio Rodríguez Fer como Cunqueiriano de Honra de 2024 –que inclúe figura conmemorativa e diploma acreditativo–, o Concello de Mondoñedo e a Casa Museo Álvaro Cunqueiro consolidan a traxectoria destes nomeamentos, que en anos anteriores recoñeceron o labor de persoeiros como Darío Villanueva, Víctor F. Freixanes, Rexina Vega, César Antonio Molina ou Manuel Lourenzo, entre outros.

Rodríguez Fer (Lugo, 1956) é un dos máis destacados poetas da literatura galega do último medio século, ademais de narrador, dramaturgo e ensaísta e un dos máis recoñecidos galicianistas e hispanistas do noso tempo. Dirixe a Cátedra Valente de Poesía e Estética e codirixe a revista Moenia da Universidade de Santiago de

Compostela, onde é profesor. Exerceu tamén a docencia en universidades de Nova York, París e Bretaña (pola que foi nomeado Doutor Honoris Causa) e coordina os cadernos Unión Libre.

Arredor de Cunqueiro e a súa obra, é autor de ensaios onde analiza en profundidade a figura do escritor d’ As crónicas do Sochantre, como ÁlvaroCunqueiroen Ortigueira (2011) ou Borges e Cunqueiro (2021). Ao escritor mindoniense tenlle dedicado tamén amplos estudos nos seus libros Poesía galega (1989) e Acometida atlántica (1996). Así mesmo, dirixiu o Congreso Álvaro Cunqueiro e a Cultura Europea (1991) e conferenciou sobre o mindoniense en infinidade de congresos e xornadas por todo o mundo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando