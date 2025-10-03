Corberán: "No es mi estilo señalar jugadores"

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, aseguró que no es su estilo señalar a ningún jugador y aseguró que “la realidad interna es de unión y mucho compromiso” después de la derrota ante el Real Oviedo y la posterior rueda de prensa en la que habló de nombres propios.

“Quedé muy sorprendido porque no es mi estilo ir públicamente a señalar a ningún jugador, porque no creo en eso. Intenté hacer un análisis descriptivo, muy detallado, y desde esa concreción se entendió un señalamiento que no lo comparto. No era mi intención en ningún momento”, dijo este viernes en la rueda de prensa previa al partido contra el Girona.

Además, Corberán contó que se ha reunido con los jugadores que mencionó (Luis Rioja, Javi Guerra, Dimitri Foulquier, Diego López y Baptiste Santamaría, como venimos contando en COPE en los últimos días.

“Estaban tan sorprendidos como yo. Saben que no es mi estilo, tenemos la confianza y la honestidad para comentarlo. La relación del ‘staff’ con el grupo es una relación sana basada en la honestidad y la experiencia. No es hacer crítica a ningún futbolista, era una sensación de juego más general”, apuntó.

En ese sentido, aseguró que el vestuario está “muy alineado” y “con una ilusión tremenda de dar lo máximo a la afición”. “Es un vestuario unido y entregado, consciente de lo que es estar en el Valencia. Los temas ajenos a nosotros no los controlamos, la realidad interna es de unión y mucho compromiso. Veo a un equipo con muchas ganas de competir”, señaló.

“Hay partidos que no hemos competido como tenemos que hacerlo. No percibo excusas en el vestuario, percibo responsabilidad. Veo al equipo con muchas ganas de competir ante el Girona. Cuando hay un rendimiento o un resultado malo, el primer responsable siempre soy yo. Todos somos conscientes de que tenemos que mejorar, debemos asumirlo y con eso nos responsabilizamos”, agregó.

Corberán dijo que no le preocupa que hasta la media hora de rueda de prensa no se le preguntara por su próximo rival, el Girona, porque tanto él como su plantilla sí están centrados en el partido de este sábado. “No quiero que la afición pueda pensar algo que no existe en el Valencia y os contesto con total sinceridad de cuestiones”, explicó.

“El equipo está entregado y comprometido. Me centro en las comunicaciones que tengo con vosotros (los periodistas), por eso me gusta contestar con la máxima honestidad y sinceridad. Somos conscientes que en la derrota se puede generar runrún, pero estamos centrados en hacer nuestro trabajo”, expresó.

Por otro lado, Corberán defendió a su capitán Jose Luis Gayà, que fue pitado por Mestalla en el último partido: “He hablado mil veces de nuestro capitán, de su importancia y valor. En cuanto a lo ajeno a lo futbolístico, nunca he visto en Gayà un intento de crítica a la afición”.

“Puedo reconocer públicamente que el nivel de sentimiento de José por este escudo y lo que representa no puede ser más grande. Para nosotros es un jugador importantísimo y para esta institución también. el sentimiento y lo que representa no puede ser más grande”, finalizó.