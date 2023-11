A Xunta destaca a aposta pola sustentabilidade e o auxe dunha acuicultura ecolóxica galega que eleva cada vez máis o seu peso no sector alimentario

O conselleiro sinalou que Galicia é un referente internacional e destacou as expectativas de crecemento do sector e o seu papel crucial no ámbito da seguridade alimentaria e a conservación dos recursos mariños

A industria dos cultivos mariños conta con preto de 2.600 empresas que xeran máis de 5.600 postos de traballo directos, cunha facturación no 2022 que alcanzou os 256 millóns de euros, a máis alta en 14 anos

A cita serviu para fomentar a colaboración entre investigadores, empresas e profesionais para abordar os desafíos e oportunidades presentes e futuros aos que se enfronta o sector



O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, resaltou a posición de Galicia no ámbito da acuicultura ecolóxica da que dixo é un referente internacional así como a súa contribución á seguridade alimentaria e á conservación dos recursos mariños, cun progresivo aumento do seu peso no conxunto do sector alimentario galego. O responsable autonómico fixo estas manifestacións na clausura do I Congreso de Acuicultura Ecolóxica de Galicia organizado polo Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica (Craega) na capital galega.

O titular de Mar salientou a dimensión da industria de cultivos mariños na comunidade composta por máis de 5.600 empresas que xeran máis de 5.600 postos de traballo directos e que alcanzou o ano pasado unha facturación de 256 millóns de euros, a máis alta en 14 anos. Nesta liña subliñou a tendencia ascendente que está experimentando a acuicultura ecolóxica destacando que a produción vencellada ao mar xa representa máis do 18% do volume total de vendas ecolóxicas certificadas en Galicia, cun crecemento desde o 2018 do 42%.

Alfonso Villares recalcou a importancia da acuicultura ecolóxica pola súa aposta pola produción de alimentos da máxima calidade respectando o medio ambiente e conservando os fondos mariños mediante a utilización óptima dos recursos e sen o uso de produtos químicos de síntese. Tamén afirmou ca oferta de produtos sans e sostibles, sen riscos de toxicidade e sen esquilmar os recursos supón unha garantía da súa dispoñibilidade futura nun contexto de crecente e imparable demanda nos mercados tanto locais como internacionais, xa que son máis valorados cos convencionais.

O conselleiro recordou que na sociedade actual existe unha maior conciencia sobre a necesidade de preservar os nosos mares o que está repercutindo nos hábitos de vida duns consumidores cada vez máis exixentes. Neste sentido a acuicultura ecolóxica responde a esa demanda con produtos saudables e nutritivos contribuíndo á sustentabilidade do sistema alimentario. Do mesmo xeito, dixo, axuda a afianzar ao sector en equidade coa pesca tradicional diversificando a actividade económica garantindo a súa viabilidade e facéndoa máis competitiva e socialmente responsable.

A celebración deste congreso está enmarcada na iniciativa Ecolóxicos a mares froito do convenio de colaboración entre a Conselleria do Mar e Craega para a promoción e comercialización dos produtos ecolóxicos do mar galegos. A cita serviu para

compartir coñecementos e experiencias sobre as mellores prácticas en acuicultura, fomentar a colaboración entre investigadores, empresas e profesionais do sector, para impulsar o desenvolvemento da acuicultura e o método de produción ecolóxico, ou sensibilizar sobre os desafíos e oportunidades presentes e futuros da acuicultura.





