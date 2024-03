A Xunta convoca a sexta edición dos Premios Ángela Ruiz Robles á excelencia académica en graos universitarios

Van dirixidos ao alumnado de grao que obtivese as mellores cualificacións no ano académico 2022/23 nas universidades galegas, agás no último curso, no que se outorgan os Premios Fin de Carreira

A contía dos premios é de 1.100? por cada unha das persoas beneficiarias

Desde o pasado curso, estes galardóns levan o nome da mestra ferrolá, referente da innovación no ensino, que en 1949 inventou e rexistrou a patente do antecedente do libro electrónico





