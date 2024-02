A Xunta e o concello de Ribeira avalían iniciativas de cooperación para dinamizar a industria no municipio

O secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez, mantivo un encontro co alcalde do municipio coruñés, Luís Pérez, no que se valoraron diferentes actuacións para mellorar a dispoñibilidade de solo empresarial na comarca do Barbanza

Vázquez trasladoulle o apoio da Administración autonómica para impulsar os investimentos empresariais no municipio coruñés

A Consellería de Economía, Industria e Innovación ten aberta á presentación de solicitudes a liña para o reforzo e extensión das redes de distribución eléctrica dos parques empresariais, dotada con 4,7 millóns de euros

O secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez, mantivo onte un encontro co alcalde de Ribeira, Luís Pérez, no que se avaliaron diferentes iniciativas de cooperación para mellorar a dispoñibilidade de solo industrial na comarca do Barbanza, así como para impulsar os investimentos empresariais no municipio coruñés.

Nestes momentos a Consellería de Economía, Industria e Innovación ten aberta

a liña para o reforzo e extensión das redes de distribución eléctrica dos parques empresariais, para a que se poden presentar solicitudes ata o 30 de abril e que conta cun crédito de 4,7 millóns de euros. Este programa compleméntase coa orde para modernizar as infraestruturas dos polígonos industriais, cun orzamento de 3,5 M?; e a dirixida tanto á creación como mellora de equipamento dos viveiros industriais, dotada con 1,5 M?, que veñen de pechar o seu prazo de presentación de solicitudes.

Para facilitar a atracción de investimentos empresariais cara aos municipios galegos, o Goberno galego está a traballar para que o solo público empresarial autonómico teña custo cero durante os primeiros oito anos de actividade das compañías.

A Consellería de Economía, Industria e Innovación, que traballa co obxectivo de facer da Comunidade un polo de emprendemento industrial capaz de atraer investimentos, p uxo en marcha diferentes medidas na Lei de acompañamento, e busca continuar facilitando os trámites aos proxectos que se queren implantar ou medrar en Galicia e avanzar na desburocratización a través da Oficina Económica de Galicia.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando