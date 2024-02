A Xunta concedeu en 2023 máis de 440.000 € en axudas a medio cento de entidades para o coidado e atención dos animais domésticos abandonados

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe as resolucións polas que se dá publicidade ás 61 achegas concedidas neste eido durante o ano pasado, das que se beneficiaron 33 entidades locais e 14 organizacións que traballan a prol da protección dos animais

Estes fondos permitiron apoiar, entre outros, investimentos como a esterilización cirúrxica, a identificación mediante microchip, a vacinación, a liberación de parasitos ou a compra de equipamentos para facilitar o labor diario dos distintos centros

Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2024

A Xunta de Galicia concedeu o ano pasado máis de 440.000 euros en axudas a preto de medio cento de entidades locais e asociacións protectoras de animais para apoialas no coidado, atención e manutención dos animais domésticos abandonados que teñen ao seu cargo. Así o recollen dúas resolucións publicadas hoxe polo Diario Oficial de Galicia que dan conta dos resultados doutras tantas ordes convocadas en 2023 para axudar a estas organizacións no desenvolvemento do seu labor diario.

primeira das resolucións mostra que as achegas destinadas ás entidades locais contaron cun total de 33 beneficiarios, entre os que se atopan 29 concellos, as deputacións de Ourense e Pontevedra, o Consorcio das Mariñas e a Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol. En total contaron cunha axuda de 230.000 euros.

Estes recursos públicos contribuíron a financiar, entre outros, os gastos relacionados coa esterilización cirúrxica, a identificación mediante microchip e a inscrición no Rexistro galego de identificación de animais de compañía (Regiac), así como alimentos, a vacinación ou a liberación de parasitos

segunda resolución recolle as 28 achegas concedidas a 14 asociacións inscritas no Rexistro galego para a protección e defensa dos animais de compañía por un importe global de máis de 210.000 euros. Neste caso, ademais dos gastos subvencionables aplicables ás entidades locais, tamén se inclúe a compra de material non funxible como a adquisición de equipamentos como remolques para facilitar o transporte dos animais, software específico e dispositivos electrónicos para mellorar a xestión dos distintos centros ou equipamento veterinario. Estas entidades poden beneficiarse ademais de achegas dirixidas a apoiar a realización de campañas de concienciación sobre a tenza responsable e a adopción de animais abandonados.

Precisamente, nestes momentos están abertas as convocatorias para este ano de ambas liñas de axudas –tanto para as entidades locais como para as asociacións protectoras– cun orzamento de 450.000 euros. As entidades interesadas en acceder ás achegas poden presentar as súas solicitudes ata o vindeiro 13 de setembro.

