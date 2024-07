A Xunta comezará este luns as obras de mellora do firme na estrada AC-303, ao seu paso polo concello de Ribeira

Esta actuación forma parte do contrato de reforzo do firme en 7 vías autonómicas ao seu paso por 10 concellos da provincia da Coruña, cun investimento de 3,6 M?

Intervirase, ademais, en varios treitos das estradas autonómica AC–300, AC–406, AC–432, AC–546, AC–550 e AC–552, que discorren polos concellos da Baña, Brión, Negreira, Vimianzo, Padrón, Ribeira, Rois, Santa Comba, Val do Dubra e Outes

Os traballos que se iniciarán este luns centraranse no treito da AC–303, comprendido entre os seus puntos quilométricos 3+500 e 5+700, e proseguirán a partir do mércores, pola estrada AC–550, xa no concello de Outes

Os traballos consistirán en realizar fresados e reposicións con mestura bituminosa en quente, ademais da renovación da sinalización horizontal





