A Xunta colabora co concello de Folgoso do Courel na mellora da eficiencia enerxética e na climatización do albergue municipal

As actuacións permitiron renovar infraestruturas obsoletas así como crear un espazo máis confortable tanto nos meses de frío como de calor e, ao mesmo tempo, aforrar gastos e reducir emisións de gases contaminantes

Folgoso do Courel (Lugo), 5 de maio de 2022.–

A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, acompañada do delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, visitou hoxe as melloras levadas a cabo no albergue municipal de Folgoso do Courel coa colaboración da Xunta para optimizar a eficiencia enerxética e a climatización do edificio.

As obras levadas a cabo ao abeiro do Fondo de Compensación Ambiental (FCA) consistiron na eliminación das instalacións obsoletas de baixa eficiencia enerxética e de alto custo económico e a colocación dunhas instalacións de climatización axeitadas co obxectivo de acadar unha calidade térmica do ambiente nos distintos locais todo o ano, adaptada tanto ao frío do inverno como aos meses de calor. En resumo, como indicou Natalia Prieto, “unhas instalacións máis avanzadas que son necesarias e imprescindibles, de baixo consumo e de alta eficiencia enerxética que, ademais, permiten rebaixar as emisións de gases contaminantes”.

A través do Fondo de Compensación Ambiental, a Xunta colabora cos concellos galegos na posta en marcha de proxectos destinados

a evitar a degradación ambiental, na contratación de persoal e na adquisición de vehículos e maquinaria para a protección do medio ambiente, ademais de mellorar a rede de abastecemento de auga, de saneamento e do servizo de recollida de lixo, de levar a cabo actuacións de eficiencia enerxética e de emprego das enerxías renovables na luz pública, nas instalacións e edificios municipais e nos equipamentos de alta eficiencia enerxética. O FCA permite, ademais, colaborar cos concellos na compra de vehículos con distintivo ambiental Cero emisións ou Eco.

Nos últimos anos, a Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Administración Local, colaborou na realización de importantes actuacións neste municipio, con axudas que superan os 760.000 euros. Entre outros proxectos levouse a cabo a mellora de infraestruturas rurais en Reibarba e no núcleo de Ferramulín, así como a rehabilitación da antiga escola de Visuña, a optimización enerxética das instalacións de luz pública, a modernización das redes de abastecemento e saneamento ou a pavimentación de camiños en lugares como Mercurín, Eiriz, Noceda, Souto da Carroza ou Carballal. As achegas permitiron, ademais, mellorar os parques infantís con novas instalacións para os pequenos do lugar.





