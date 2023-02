A Xunta celebra os datos que amosan que a cidadanía galega é a que máis confía na sanidade pública de toda España

A xerente do Sergas analizou no Parlamento os datos do Barómetro Sanitario do CIS, que revelan unha preferencia da sanidade pública sobre a privada, tanto na atención primaria, como na hospitalaria e de urxencias

Estrella López–Pardo constatou ademais que a porcentaxe de poboación galega que conta cun seguro sanitario privado é inferior que a do ano 2008

Galicia está hoxe entre as comunidades con menor porcentaxe de poboación con seguro privado, case 8 puntos por debaixo da media nacional

A Xunta celebra a confianza e a preferencia da poboación galega pola sanidade pública, tras avaliar os datos do derradeiro barómetro sanitario do Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS), e na que Galicia se sitúa como a segunda comunidade na que maior porcentaxe de poboación elixiría á sanidade pública, para ter unha consulta co médico de cabeceira ou pediatría, cun 76,5% fronte o 68,6% media nacional.

Durante a xuntanza da Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego, que tivo lugar esta mañá no Parlamento de Galicia; a xerente do Servizo Galego de Saúde, Estrella López–Pardo; analizou uns datos que tamén apuntan que Galicia ocupa a segunda posición a nivel nacional, na porcentaxe da cidadanía elixiría a sanidade pública para un ingreso hospitalario (84,2% fronte ao 75,2% de media nacional).

“Os galegos confían plenamente no sistema sanitario público de Galicia, sendo a cidadanía de toda España que máis opta pola sanidade pública”, salientou López–Pardo, que lembrou tamén que as porcentaxes de preferencia pola sanidade pública nos seus distintos ámbitos son superiores ás que reflectía o barómetro sanitario en 2008.

Durante a súa intervención, López–Pardo analizou tamén os datos do informe realizado pola Unión Española de Entidades Aseguradoras (UNESPA), que agrupa ás entidades aseguradoras de España e representa ao 96% do mercado nacional.

Segundo esta análise, abundou a xerente do Sergas, “a penetración do seguro privado sanitario en Galicia é dun 16,6% , case 8 puntos porcentuais por debaixo da media de España, que se atopa no 24,4%”.

Neste sentido incidiu en que “pasamos de estar na metade superior das comunidades autónomas en porcentaxe de poboación con seguro privado en 2008, a estar na metade inferior neste momentos”.

Na mesma liña, e sobre o incremento xeneralizado dos seguros privados en toda España nos últimos cinco anos, a xerente do Sergas precisou que mentres en Galicia houbo un aumento de algo menos de 2 puntos; no conxunto de España este incremento ascende case ata os 4 puntos.

López–Pardo pechou a súa intervención subliñando que a confianza no sistema sanitario público é froito de mesturar durante os últimos anos, o traballo e esforzo do conxunto de profesionais do Servizo Galego de Saúde, cos incrementos orzamentarios que a Xunta está a realizar no conxunto de centros sanitarios galegos para achegar un servizo asistencial de calidade.

