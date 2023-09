A Xunta e a Asociación de empresarios do Tambre cooperan para atraer novas iniciativas cara a este parque industrial

A conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, reuniuse esta tarde co presidente da Asociación Área Empresarial do Tambre, José Fernández Alborés, e outros responsables da entidade

A conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, mantivo esta tarde un encontro co presidente da Asociación Área Empresarial do Tambre, José Fernández Alborés, e outros membros da directiva desta entidade para avaliar as diferentes iniciativas que se levan a cabo de xeito conxunto para atraer novas iniciativas e proxectos cara a este parque industrial de Santiago de Compostela, especialmente no eido biotecnolóxico.

Neste sentido, no encontro destacouse a boa marcha do polo biotecnolóxico de Galicia, Sionlla Biotech, que busca posicionar a cidade como un referente internacional neste sector.

Lorenzana, que tomou nota das diferentes propostas da asociación empresarial compostelana, en eidos como a mellora da seguridade ou a axilización dos trámites burocráticos, puxo de manifesto a aposta da Xunta por traballar man a man co tecido empresarial para impulsar o desenvolvemento económico de Galicia e a creación de emprego de calidade. Do mesmo xeito, subliñou o compromiso da Xunta coa simplificación administrativa para facilitar a atracción de investimentos.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando