A Xunta apoia o Torneo Internacional Michel Salgado en Vigo, que aspira a converterse na mellor competición de fútbol base de España

A Madroa e o campo José Costas de Vigo acollerán a competición que terá lugar entre o 19 e o 28 de agosto con presencia de equipos de todo o mundo

O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, e a delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, asistiron este venres á presentación da MS2 Cup Torneo Internacional Michel Salgado, na sede do RC Celta de Vigo, que na súa terceira edición aspira aspira a converterse no mellor torneo internacional de España e un referente a nivel mundial. Nesta ocasión, o torneo disputarase nas instalacións deportivas de A Madroa e o campo José Costas de Candeán (Vigo).

Lete Lasa agradeceu ao exfutbolista Michel Salgado, natural do concello de As Neves, a súa aposta por Galicia para acoller o torneo e a posibilidade de que clubs máis modestos poidan participar para medirse ás grandes canteiras internacionais. Nas súas verbas, “Michel Salgado mantén vivo o soño de triunfar no fútbol na mente dos pequenos”.

O mandatario galego destacou a firme aposta da Xunta de Galicia por unha competición deste calibre, que ten unha gran importancia para o fútbol galego, posto que lle permite dar un salto de calidade ao mesmo tempo que dá visibilidade ás futuras promesas do deporte nacional e internacional.

Pola súa banda, Marta Fernández–Tapias sinalou a importancia de que Vigo acolla eventos tan importantes como o Torneo Internacional Michel Salgado “polo que significa para a cidade, polo que supón para o fomento do deporte base e polos valores que representa de compañeirismo, esforzo, traballo, respecto e superación”. Ingredientes, todos eles, imprescindibles para que o torneo vigués se converta “nun referente mundial do fútbol base”.

O III Torneo Internacional Michel Salgado dará comezo o 19 de agosto e prolongarase ata o día 28 do mesmo mes. Contará con equipos de diferentes categorías de España e estranxeiros, dende prebenxamín, benxamín e alevín, que xogarán na modalidade de fútbol 8, coma infantil, cadete e xuvenil, que xogarán na modalidade de fútbol 11. Os partidos serán retransmitidos gratuitamente a través da plataforma “Veo Live”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando