COPE
Podcasts
Murcia - San Javier
Murcia - San Javier

El Colegio de Administradores de Fincas de la Región de Murcia en Cope Murcia

Desde el Colegio Oficial se encargan de cumplir la normativa relacionada con los pisos y viviendas turísticas en la Región

Antonio Ruíz
00:00
Descargar
Carmen Hernández

Antonio Ruíz 

Carmen Hernández

Murcia - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MURCIA

COPE MURCIA

En Directo COPE MÁS MURCIA

COPE MÁS MURCIA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 10 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking