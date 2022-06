A Xunta agradece o papel das entidades sociais e das persoas voluntarias na construción dunha Galicia mellor

Destaca que Galicia é unha comunidade solidaria na que máis de 52.000 persoas destinan o seu día a día en axudar aos demais

Durante o encontro avanzarase na Estratexia de Acción Voluntaria 2027 que servirá para mellorar a experiencia das persoas voluntarias e deseñar novos proxectos

Durante o encontro entregaranse os premios Acción Voluntaria do ano 2021 que foron destinados ao Banco de Alimentos Rías Altas, ao voluntario José Ramón Miguéns Dieste e á Federación de Persoas Xordas de Galicia



A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, agradeceu esta mañá o papel das entidades sociais e das persoas voluntarias na construción dunha Galicia mellor. Fíxoo durante a inauguración do VII Congreso de Voluntariado Galego que se celebra estes días en Sober e ao que asisten un cento de persoas entre voluntarios e representantes de entidades sociais e locais promotoras de accións voluntarias.

Fabiola García lembrou que Galicia é unha comunidade solidaria con ganas de axudar e ofrecer apoio a quen peor o está a pasar. Neste sentido, apuntou que desde o ano 2014, cando se puxo en marcha o rexistro de accións voluntarias, incrementáronse en máis de 250 as entidades dadas de alta no Rexistro da Xunta ata acadar as máis de 1.000 e disparouse o número de persoas voluntarias. Actualmente hai máis de 52.000 persoas que destinan o seu día a día a axudar aos demais.

Así mesmo, destacou que o Goberno galego traballa na conformación da Estratexia de Acción Voluntaria 2027. Un documento que servirá para mellorar as experiencias dos voluntarios e deseñar novas iniciativas e proxectos destinados para eles. Durante o Congreso, realizarase unha mesa de traballo na que compartir opinións de cara á conformación deste documento.

Durante o Congreso entregaranse os premios de Acción Voluntaria que o Goberno galego destina a entidades e persoas voluntarias. En concreto, no pasado ano 2021, estes premios foron destinados á Asociación Banco de Alimentos Rías Altas, ao voluntario José Ramón Miguéns Dieste e a Federación de Asociación de Persoas Xordas de Galicia (Faxpg).

Normal 0 21 false false false ES JA AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando