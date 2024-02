A Xunta adxudica por preto de 7,6 M€ a construción de 40 vivendas de promoción pública na Coruña

Edificaranse na parcela Z–13 no barrio de Xuxán e estarán destinadas a alugueiro social

Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2024

A Xunta de Galicia adxudicou a obra de construción de 40 vivendas de promoción pública (VPP) no barrio coruñés de Xuxán por un importe de 7.588.703,69 euros, IVE incluído. As vivendas construiranse na parcela Z–13, pertencente ao antigo parque Ofimático.

A nova promoción, emprazada nunha superficie de 1.280 metros cadrados, contará con dúas plantas subterráneas, onde se situarán os garaxes, e unha planta baixa, na que se localizarán os portais de acceso ás vivendas, cinco locais comerciais e zonas destinadas a instalacións comúns.

Ademais, as 40 vivendas públicas repartiranse entre 5 plantas altas mentres que os

rochos e as instalacións comúns

localizaranse no baixo cuberta. En concreto, o edificio terá 30 vivendas con 3 dormitorios (2 delas estarán adaptadas para persoas con mobilidade reducida), 5 con 4 estancias e outras 5 con 2; ademais de 88 prazas de garaxe (2 delas accesibles), 40 rochos (2 tamén accesibles) e 5 locais comerciais.

A superficie das vivendas de 2 dormitorios oscilará entre os 66 e os 68 metros cadrados, mentres que as de 3 se moverán entre os 86 e os 93 metros cadrados e as de 4, entre 115 e 118 metros cadrados útiles.

Cómpre lembrar que o ámbito no que se construirá esta nova promoción está sendo urbanizado co financiamento da metade dos custos por parte da Xunta, que é propietaria do 50% do solo, e destinarase á construción de ao redor de 1.100 vivendas protexidas.

De feito, o IGVS rematou en Xuxán o ano pasado a construción de 40 vivendas de promoción pública, actualmente xa adxudicadas en alugueiro, e licitou a redacción do proxecto para promover outras 58, ademais das 40 VPP cuxa construción acaba de adxudicar por case 7,6 millóns de euros.





