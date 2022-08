A Xunta acomete melloras nunha ducia de colexios e institutos públicos do Salnés para o curso 2022/2023 cun investimento de 2 M€

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, informou das actuacións educativas en marcha na comarca arousana nunha dobre visita aos CEIP de San Tomé e Plurilingüe de Castrelo, no Concello de Cambados, que tamén se atopan en obras

A Consellería de Educación tamén está a investir nos colexios de Vilaxoán, Viñagrande–Deiro, Portonovo, As Bizocas, Antonio Magariños e Noalla e nos institutos de Vilalonga, Monte da Vila, Armando Cotarelo e As Bizocas

No centro cambadés de Santomé estanse a renovar os falsos teitos e as luminarias cunha partida de 43.000?, mentres que no de Castrelo acométese unha reforma eléctrica integral cun orzamento de 37.000?

“Pretendemos que todos os centros de bisbarra estean nas mellores condicións para o curso que comeza o 8 de setembro e por iso impulsamos dende proxectos estruturais ata pequenas actuacións para que sexan espazos confortables e eficientes”, explicou Luis López

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, está a acometer melloras, con diferentes graos de envergadura, nunha ducia de colexios e institutos públicos da comarca do Salnés de cara ao curso académico 2022/2023 cun investimento global de 2 millóns de euros.

En concreto, o Goberno galego está a executar a renovación de cubertas no CEIP de Vilaxoán (Vilagarcía de Arousa) cun orzamento de 275.000 euros, a mellora das carpintarías no CEIP Viñagrande–Deiro (Vilanova de Arousa) por 115.000 euros, a rehabilitación integral do CEIP de Portonovo (Sanxenxo) por 848.000 euros, a reparación de estruturas no CEIP As Bizocas (O Grove) por 8.000 euros, a renovación do pavimento da sala de usos múltiples do CEIP Antonio Magariños (Cambados) por 8.000 euros e a reforma da instalación eléctrica no CEIP de Noalla (Sanxenxo) por 37.000 euros.

No que respecta aos institutos, estanse a substituír as cubertas do IES de Vilalonga (Sanxenxo) cun investimento de 370.000 euros, a renovar as cubertas e as fachadas do IES As Bizocas (O Grove) por 139.000 euros, a realizar unha reparación estrutural no IES Monte da Vila (O Grove) por 17.000 euros e a mellorar o acceso ao semisoto do IES Armando Cotarelo (Vilagarcía de Arousa) por 33.000 euros.

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, informou desta relación de obras educativas para a bisbarra arousana xunto ao xefe territorial de Educación, César Pérez, e representantes municipais, directivos e docentes de Cambados nunha dobre visita aos colexios públicos de San Tomé e Plurilingüe de Castrelo, que tamén se atopan en obras e completan a lista de centros mellorados ao longo deste verán na zona.

No CEIP de San Tomé estanse a cambiar os falsos teitos e as luminarias para mellorar a confortabilidade do centro e para evitar risco de accidentes por desplome dos anteriores materiais cun investimento de 43.000 euros, mentres que no centro de Castrelo procédese á reforma de toda a instalación eléctrica coa dotación de novos cadros de protección cunha partida de 37.000 euros.

“Pretendemos que todos os centros da bisbarra do Salnés estean nas mellores condicións para o curso que comeza o 8 de setembro, en apenas dúas semanas, e por iso, dende a Xunta impulsamos numerosas obras atendendo ás necesidades de cada colexio e instituto e que van dende ambiciosos proxectos estruturais ata pequenas actuacións que, en todo caso, buscan o mesmo obxectivo de que os centros sexan espazos confortables, eficientes, ventilados e multifuncionais atendendo aos criterios do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica”, explicou o representante autonómico.





