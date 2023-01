A Xunta abre mañá o prazo de solicitude para as probas coas que avaliará as competencias clave en matemáticas e linguas dunhas 4.000 persoas

As solicitudes para realizar as probas poden cursarse desde mañá e ata o próximo 10 de febreiro a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia

As probas diríxense a persoas que non teñan título da ESO ou Bacharelato e desexen cursar certificados de profesionalidade que inclúen como requisito esa formación

Desde o ano 2009, máis de 41.500 galegas e galegos solicitaron acreditar as súas competencias clave a través deste procedemento artellado pola Xunta

A Xunta

convoca hoxe no Diario Oficial de Galicia

as probas de avaliación en competencias clave para que as persoas que non posúen a Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) ou o Bacharelato poidan acreditar os seus coñecementos e así acceder á formación para o emprego e cursar os certificados de profesionalidade que os inclúen como requisito.

estima que unhas 4.000 persoas se interesen pola convocatoria 2023 das probas, nas que se valorarán as competencias das persoas participantes en matemáticas e comunicación en lingua castelá, galega e inglesa.

A presentación de solicitudes arranca mañá e rematará o próximo 10 de febreiro. As persoas interesadas poden tramitar a súa petición a través da

Sede Electrónica da Xunta

(código de procedemento TR306A).

Está previsto que os exames teñan lugar o próximo mes de maio en sesións de mañá e tarde, no Recinto Feiral de Silleda, en Pontevedra.

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ten a dispor das persoas interesadas contidos formativos para que se poidan preparar para as probas a través do seu

Campus Virtual de Emprego

O Goberno galego convoca estas avaliacións co obxectivo de facilitar que as persoas traballadoras galegas poidan acceder ás accións formativas dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3, que requiren estar en posesión de titulacións mínimas ou ter as competencias clave necesarias. Para acadalas, ademais de facer as probas que hoxe se convocan, a cidadanía tamén pode realizar cursos de formación específicos. Para os certificados de nivel 1, pola contra, non existen condicionantes académicos nin laborais.

Con estas medidas a Xunta trata de favorecer o acceso á cualificación profesional de galegas e galegos, sen que a súa formación académica previa poida resultar un impedimento á hora de incrementar as súas opcións laborais no futuro.

Dende 2009 ata 2022, solicitaron participar nestas probas un total de 41.529 persoas.

Para obter máis información xeral sobre as probas e exemplos de exames, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade dispón do enderezo web:

https://empregoeigualdade.xunta.gal/formacion/competencias–clave





