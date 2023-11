Xosé Merelles salienta o apoio da Xunta para reforzar a Costa da Morte no modelo turístico galego

Refírese á colaboración continuada co xeodestino con preto de 300.000 euros nos últimos anos para apostar pola sustentabilidade e impulso aos seus recursos

Tamén recorda as axudas de embelecemento ao litoral tanto para concellos como establecementos da comarca así como a construción da Senda do Litoral

Indica que o Plan de Sustetabilidade Turística Os Fogóns de Allóns é un dos 13 do Plan Enogastronómico deseñado por Turismo de Galicia con fondos europeos

O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participou hoxe na inauguración do III Encontro de Turismo da Costa da Morte onde salientou o papel da Costa da Morte no modelo turístico galego que conta co apoio da Xunta de Galicia para poñer en valor, “á súa capacidade por consolidar e ampliar a oferta turística e contribuir ao desenvolvemento económico e social deste territorio diversificando a oferta galega”.

O director de Turismo referiuse, por unha banda, á colaboración continuada a través das axudas ao xeodestino que, nos últimos anos supuxo un investimento superior aos 300.000 euros “cos que os xestores do destino avanzaron na sustentabilidade, formación e planificación do turismo na Costa da Morte, con accións transversais”.

Xosé Merelles referiuse tamén á oportunidade que tamén están a supor para este destino os fondos europeos transferidos a Galicia cos que a Xunta está a levar a cabo varias liñas de axuda que tamén chegaron a concellos da comarca. Puxo como exemplo as axudas para embelecemento do litoral cun investimento global para toda Galicia de 6 M? e que beneficiaron a máis de dez establecementos da zona e a 11 proxectos municipais de oito concellos da comarca. Tamén recordou o papel da Costa da Morte na Senda do Litoral que unirá Ribadeo e A Guarda na que se está a traballar así como a posta en marcha de axudas para converter establecementos senlleiros do Camiño de Santiago en establecementos turísticos por 4 M?.

O director de Turismo de Galicia referiuse tamén ao Plan de Sostiblidade Turística Os Fogóns de Anllóns cun investimento de 1,5 M?, unha dos 13 estratexias turísticas en destino xestionadas por distintas entidades e incluídas no Plan Territorial Enoastronómico, deseñado pola Xunta de Galicia con fondos europeos Next Generation.

Como indicou, todas estas accións “e o traballo constante do sector” están a contribuir a que a Costa da Morte reforce o seu papel no modelo turístico galego e estea a medrar tanto cuantitativa como cualitativamente. Xosé Merelles referiuse, neste sentido, aos últimos datos do Instituto Nacional de Estatística que cuantifican en máis de 150.000 os viaxeiros aloxados nos dez primeiros meses do ano en establecementos hoteleiros da Costa da Morte e a un incremento da demanda hoteleira como consecuencia dun crecemento na estadía de media nesta comarca.

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando