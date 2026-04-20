Esther Merlo, experta del sector forestal: "Podría ser la palanca del desarrollo rural pero no se mira al monte hasta que arde"
LLeva 30 años en un sector que considera que está "infrautilizado" ya que "las masas forestales podrían aprovecharse para productos de mayor valor añadido"
Ourense - Publicado el
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Esther Merlo es experta en el sector forestal y considera que está “infrautilizado” y podría convertirse en la “palanca del desarrollo rural” pero “no se está mirando al monte hasta que arde”.
Esther Merlo lleva 30 años en el sector y es ingeniera de montes y doctora especializada en calidad de la madera y mejora genética forestal. Formada como ingeniera de montes en la Universidad Politécnica de Madrid donde alcanzó el doctorado, construyó una sólida carrera centrada en la calidad de la madera y en la mejora genética forestal. Su experiencia investigadora en Lourizán y en el CIS-Madera la consolidó como una de las voces más representativas en la cadena monte-industria destacando por su capacidad de unir conocimiento científico y aplicación práctica.
RIGOR E INNOVACIÓN
Además de su faceta investigadora, Esther Merlo destaca por su papel pionero en un sector tradicionalmente masculinizado y destacó en una entrevista en COPE Ourense que las mujeres en el sector aportan “rigor e innovación”. Desde la dirección de Madera + hasta su participación activa en el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, su trayectoria ejemplifica un liderazgo femenino comprometido con un futuro forestal más sostenible, innovador y humano.
Su vinculación con Ourense constituye uno de los elementos más significativos de su historia profesional y personal. La provincia se convirtió en su hogar y en el punto de partida de una carrera que apuesta por el monte como motor económico, social y ambiental.
La campaña “8M. Mes a Mes” de la Diputación de Ourense dedica este mes a las mujeres que transforman el sector forestal y lo ejemplifican en Esther Merlo, quien muestra su “orgullo” por este reconocimiento.