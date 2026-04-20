Esther Merlo, experta del sector forestal: "Podría ser la palanca del desarrollo rural pero no se mira al monte hasta que arde"

Esther Merlo es experta en el sector forestal y considera que está “infrautilizado” y podría convertirse en la “palanca del desarrollo rural” pero “no se está mirando al monte hasta que arde”.

Esther Merlo lleva 30 años en el sector y es ingeniera de montes y doctora especializada en calidad de la madera y mejora genética forestal. Formada como ingeniera de montes en la Universidad Politécnica de Madrid donde alcanzó el doctorado, construyó una sólida carrera centrada en la calidad de la madera y en la mejora genética forestal. Su experiencia investigadora en Lourizán y en el CIS-Madera la consolidó como una de las voces más representativas en la cadena monte-industria destacando por su capacidad de unir conocimiento científico y aplicación práctica.

RIGOR E INNOVACIÓN

Además de su faceta investigadora, Esther Merlo destaca por su papel pionero en un sector tradicionalmente masculinizado y destacó en una entrevista en COPE Ourense que las mujeres en el sector aportan “rigor e innovación”. Desde la dirección de Madera + hasta su participación activa en el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, su trayectoria ejemplifica un liderazgo femenino comprometido con un futuro forestal más sostenible, innovador y humano.

Su vinculación con Ourense constituye uno de los elementos más significativos de su historia profesional y personal. La provincia se convirtió en su hogar y en el punto de partida de una carrera que apuesta por el monte como motor económico, social y ambiental.

La campaña “8M. Mes a Mes” de la Diputación de Ourense dedica este mes a las mujeres que transforman el sector forestal y lo ejemplifican en Esther Merlo, quien muestra su “orgullo” por este reconocimiento.