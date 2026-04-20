El Málaga busca que el sábado La Rosaleda sea un hervidero en el partido ante el Castellón

Hay una frase muy popular en el fútbol argentino cuando uno se refiere a uno de los templos del fútbol mundial: "La Bombonera tiembla, no late". Es sobre el estadio de Boca Juniors, que tiene una de las aficones más calientes y pasionales del mundo. Ese simil le vale a La Rosaleda y su afición. Anoche volvió a dar fe de lo que es apoyar en las malas, ya que en las buenas la Grada ha estado a la altura de las mejores de España. Los propios jugadores alucinaban y subian a sus redes la imagen del autobus llegando a martiricos y ahí les esperaban aficionados del Málaga con un enorme bengaleo y cánticos.

Y es que hay que animar a la tropa. El sábado es otra final de las seis que quedan y esta es clave ya que es un rival directo, el Castellón, que tiene un punto más y además está el average en juego (en castalia se perdió 2-1). Chupe, el goleador del equipo lo tenía claro nada más acabar el duelo en Almería y con la derrota caliente en su cabeza pasaba página, "la ilusión sigue estando intacta. Tenemos que seguir remando todos juntos, que sabemos que podemos conseguirlo y no queda otra que pensar en el Castellón y ir partido a partido. Sabemos que el equipo siempre mantiene el plan de juego que dice el míster, siempre tenemos nuestras oportunidades en el partido, nunca estamos muertos y eso es muy importante". palabra de goleador

recibimiento el sábado

La Rosaleda volverá a vestirse de gala. Será la de las grandes ocasiones. Tiene a su gente de lado, el mejor valor para intentar una victoria, así que todos ya han empezado a jugar el partido. El acto de anoche de recibir a los jugadores con un enorme bengaleo es la prueba de lo que le espera a la plantilla de Funes el sábado, que volverá a darse esa imagen épica de su gente abrazando al bus del equipo a la llegada a Martiricos.

COPE Málaga El sábado se volverá a darse un recibimiento a la altura d elo que hay en juego

Esta semana se dará forma a ello para que los judaores sientan el calor de su hinchada que además no dejó en Almería solo a los suyos. Fueron más de los "400" oficiales. Funes dejó constancia de ello tras acabar el partido y con orgullo, "ahora toca Castellón, sin mirar más allá. Intentaremos jugar muy bien con Castellón. Esto nos tiene que permitir empujar con más ganas y determinación. Preparar bien lo de Castellón. Podemos estar muy orgullosos hoy. Con mucha ilusión y ganas para ir con el siguiente. Han sido más de 400, nos llevaron en volandas. Una pena que nos vayamos de vacío, pero la gente se siente orgullosa de su equipo". Así lo harán.

se espera el sold out

Si ante Las Palmas fueron 27.200 y ante el leganés casi 28.000 aficionados, es muy posible que se supere esta cifra ante el Castellón y viendo lo apretada de la zona alta, también se rozaría el lleno ante Sporting o Racing, los otros dos que quedarían en La Rosaleda. Las entradas ya se empiezan a vender y es muy posible que para final de semana, de nuevo, se cuelgue en Sold Out. Anoche los seguidores malaguistas, los de siempre, no fallaron en entender como empezar a jugar el partido en favor de su equipo, el Málaga.