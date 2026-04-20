De 28º a 5º en horas: el clima loco de abril en Albacete que está matando nuestras plantas

El tiempo en Albacete se ha convertido en un vaivén impredecible. La provincia está experimentando una montaña rusa térmica con días que rozan los 28 grados y que se transforman en cuestión de horas en noches frías de apenas 5 grados. A esta gran oscilación térmica diaria se suman cambios bruscos de hasta 15 grados de una semana a otra, un fenómeno cada vez más frecuente.

Para entender estos cambios, el meteorólogo de Meteollín, Miguel Ángel Requena, explica que no es una situación habitual. "Las temperaturas se sitúan bastante por encima de lo que suele ser normal, hasta 6, 7 y 8 grados, según la zona de la provincia, por encima de la media", afirma. De hecho, se espera que este miércoles sea el día más caluroso del año, alcanzando los 30 grados en puntos de la comarca de Hellín y La Mancha.

Requena atribuye estos contrastes tan rápidos al paso de "vaguadas asociadas a borrascas que circulan en latitudes mucho más altas". Este aire frío choca con el aire cálido de las últimas semanas, provocando caídas de 25 a 15 grados como la del fin de semana pasado. A partir de este jueves, las temperaturas volverán a bajar, aunque de forma menos contundente, para situarse en torno a los 24 o 25 grados.

Estos fenómenos extremos serán más habituales en los próximos años. "Lo veníamos notando en los últimos años, especialmente a partir de 2022, las anomalías positivas en cuanto a las temperaturas son cada vez más frecuentes", advierte el meteorólogo. Como ejemplo, señala que el pasado invierno tuvo una "anomalía cálida", con un mes de febrero "muy caluroso" por la ausencia de heladas.

Las anomalías positivas en cuanto a las temperaturas son cada vez más frecuentes" Miguel Ángel Requena Meteorólogo de MeteoHellín

El impacto en la vegetación

Este estrés térmico no solo afecta a las personas, causando fatiga o alteraciones del sueño, sino que deja una profunda huella en las plantas. Pablo Ferrandis, director del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, señala que, aunque la vegetación silvestre mediterránea está adaptada a oscilaciones, las actuales son "más alocadas". El problema es mayor para las plantas de interior, que "no han evolucionado en el Mediterráneo, sino bajo otra climatología".

Muchas especies entran en un estado de confusión: brotan antes de tiempo por el calor y luego sufren daños con el regreso de las bajas temperaturas. Esto provoca desde hojas quemadas hasta la pérdida de flores o la muerte. Con el frío extremo, explica Ferrandis, se produce el fenómeno del "frío negro", que necrosa los tejidos por la fractura de las células. Por otro lado, la sequía hace que la planta "empiece a perder hojas" para proteger su estado hídrico.

El frío negro lo que hace es que pone negras determinadas partes de las plantas que se están muriendo por congelación" Pablo Ferrandis Directos del Jardín Botánico de CLM

La clave: elegir plantas adaptadas al clima

Ante esta situación, la recomendación de los expertos es clara. "Lo que tenemos que hacer es, fundamentalmente, ver qué plantas tenemos, saber qué plantas tenemos en casa. A partir de ahí, informarnos de qué requisitos tienen", aconseja Ferrandi. Es crucial conocer el origen de cada especie, ya que una planta de procedencia tropical tiene necesidades muy diferentes a una mediterránea.

La mejor opción para los hogares de Albacete es la vegetación mediterránea. Especies como el romero o el tomillo son un "ejemplo estupendo". El romero, por ejemplo, "aguanta tranquilamente 50, 60 grados de oscilación térmica a lo largo del año sin despeinarse". Otras buenas alternativas son las plantas crasas o suculentas, como la conocida como uña de gato (*Sedum sediforme*), los arbustos, las encinas o el olivo.