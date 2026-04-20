Raquel Alonso, delegada de la Junta en Segovia: “El futuro gobierno traerá estabilidad a la comunidad autónoma”

Mientras avanzan las negociaciones entre Partido Popular y VOX para formar gobierno en Castilla y León, la delegada territorial de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, ha asegurado que el futuro ejecutivo autonómico "traerá estabilidad a la comunidad autónoma". Alonso ha expresado su confianza en que el nuevo gobierno continuará en la senda de la estabilidad que, según afirma, ha caracterizado al ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco.

Lo que traerá será estabilidad a la comunidad autónoma" Raquel Alonso Delegada de la Junta de Castilla y León en Segovia

La delegada ha destacado que, "frente a todo el ruido que hay habitualmente a nivel nacional, Castilla y León siempre tiene estabilidad y certezas". Además, ha añadido que el objetivo es seguir trabajando para "colocar a Castilla y León entre las 3 mejores comunidades autónomas".

Proyectos clave para Segovia

Raquel Alonso ha confirmado que la Junta "no ha dejado de trabajar" y que hay numerosas actuaciones en marcha. En el ámbito sanitario, el proyecto más inmediato es el centro de salud Segovia 4, que se prevé que abra sus puertas a finales del segundo trimestre de 2026 con una inversión cercana a los 8 millones de euros. También se avanza en la ampliación del Hospital General de Segovia, con el objetivo de licitar las obras en 2026, y en los centros de salud de Cuéllar y El Espinar.

Hospital de Segovia

En educación, ha calificado la propuesta de matrícula universitaria gratuita para empadronados como "una grandísima noticia" para fijar población joven y un "gran ahorro para las familias". Sobre el futuro instituto del barrio de San Lorenzo, ha explicado que, a pesar de los retrasos por licitaciones fallidas, se sigue trabajando para lanzar una licitación conjunta que resulte atractiva para las constructoras.

El reto de la vivienda

Ante el problema de la vivienda, que ha convertido a Segovia en la ciudad más cara para vivir, Alonso ha afirmado que será una de las actuaciones "más importantes de ese futuro gobierno". El objetivo es claro: "se va a intentar que esa vivienda cada vez sea más accesible y se va a hacer vivienda pública".

Se va a intentar que esa vivienda cada vez sea más accesible y se va a hacer vivienda pública" Raquel Alonso Delegada de la Junta de Castilla y León en Segovia

Entre los proyectos en marcha, destacan el Plan Regional de las Lastras, con una inversión de casi 40 millones de euros; las 93 viviendas colaborativas para jóvenes en la capital; la construcción de 14 viviendas en el barrio de San Lorenzo; y el impulso al desarrollo urbanístico del sector del velódromo, donde se prevé la creación de 350 viviendas gracias a un protocolo firmado entre la Junta y el Ayuntamiento de Segovia.

Celebración del Día de Castilla y León

Finalmente, la delegada ha detallado las actividades para celebrar el Día de Castilla y León en Segovia. El miércoles 22 de abril habrá un concierto de Lucho RK y El Canto del Bobo en la plaza Oriental. El jueves 23, a las 11:00 horas, se celebrará una carrera y marcha simultáneas de 4,2 kilómetros desde la Plaza de Medina del Campo, con inscripción gratuita.