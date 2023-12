Xogadoras do Ensino comparten as súas experiencias con mozos e mozas no complexo LUG I da Xunta

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Lugo, 12 de decembro de 2023

As xogadoras do club de baloncesto Ensino Ane Olaeta e Blanca Millán, xunto co técnico Suso Garrido, compartiron hoxe as súas experiencias con mozos e mozas residentes no complexo xuvenil LUG I da Xunta e cun grupo de rapaces e rapazas doutros centros.

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, asistiu a esta xornada, que tiña a finalidade de que os participantes compartiran cos rapaces as súas vivencias e lles trasladaran os principios e valores positivos do deporte.

O acto foi organizado pola Xefatura Territorial da Consellería de Política Social e Xuventude de Lugo, que está a programar unha serie de encontros na residencia LUG I con persoas de diferentes ámbitos para abordar temas de interese para a mocidade. Hai poucos días impartiu unha charla un profesional das forzas e corpos de seguridade públicos; e a iniciativa terá continuidade en vindeiras datas.





