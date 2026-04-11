Ruta del río Borosa en Jaén: qué tramo está abierto y qué zonas siguen cerradas

Buenas noticias para los amantes de la naturaleza: el emblemático sendero del río Borosa, uno de los grandes atractivos del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, comienza a recuperar la normalidad. Desde esta semana, ya es posible volver a disfrutar de sus primeros dos kilómetros, en un tramo que va desde la entrada hasta el puente de Los Caracolillos.

Tras los importantes daños provocados por el tren de borrascas de hace dos meses, este espacio natural —que discurre entre los municipios de Santiago-Pontones y La Iruela— ha permanecido cerrado mientras los equipos técnicos trabajaban contrarreloj para garantizar la seguridad de los visitantes.

Carlos Cid Desde esta semana, ya es posible volver a disfrutar de sus primeros dos kilómetros

Este jueves, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha visitado la zona para comprobar de primera mano el estado del terreno tras esta reapertura parcial. Durante el recorrido, ha destacado que los trabajos continúan y que serán los técnicos quienes determinen las próximas actuaciones necesarias para que el sendero vuelva a estar completamente operativo.

Un camino en reconstrucción

Las labores realizadas hasta ahora han permitido despejar los tramos bloqueados por la caída de rocas y árboles, así como reforzar muros y taludes para evitar nuevos desprendimientos. Sin embargo, aún queda trabajo por delante.

Carlos Cid Las labores realizadas hasta ahora han permitido despejar los tramos bloqueados por la caída de rocas y árboles

De hecho, dos de los tres puentes existentes han quedado inutilizados y deberán ser sustituidos. Además, está prevista la construcción de cuatro nuevos pasos para salvar los desniveles del cauce, una intervención clave para garantizar la continuidad del recorrido.

Mientras tanto, los técnicos siguen estudiando cómo actuar en las zonas más afectadas por las intensas lluvias registradas entre finales de enero y principios de febrero.

La Cerrada de Elías, aún a la espera

Uno de los tramos más espectaculares —y también más delicados— del recorrido, la Cerrada de Elías, seguirá cerrado por el momento. Este estrecho paso entre montañas, con pasarelas suspendidas sobre el río, requiere actuaciones más complejas antes de poder reabrirse al público.

Carlos Cid La Cerrada de Elías, seguirá cerrado por el momento

Actualmente, los trabajos en esta zona se centran en la limpieza, retirada de vegetación y adecuación de las partes menos dañadas. Aun así, su reapertura no será inmediata y habrá que esperar a que se garantice totalmente la seguridad.

Recuperación en marcha

Todas estas actuaciones forman parte del Plan Andalucía Actúa, puesto en marcha para reparar infraestructuras dañadas por los temporales.

Por ahora, la reapertura de este primer tramo supone un pequeño pero esperado paso hacia la recuperación total de una de las rutas más queridas de la provincia de Jaén. Un regreso progresivo que permitirá, poco a poco, volver a disfrutar de uno de los paisajes más impresionantes del sur de España.