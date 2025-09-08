Vuelta al cole en Galicia: las mariposas en el estómago también las sienten los profesores que debutan

Bruno López es un profesor que debuta este año en el sistema educativo en Galicia

Este lunes, algo más de 300.000 alumnos y alumnas regresan a las aulas en Galicia, pero no son los únicos que pisan el colegio con mariposas en el estómago. Bruno López, de 28 años, y Raúl Curra, de 24, son dos de los nuevos profesores que se estrenan este curso en el sistema educativo gallego. Ambos comparten una misma emoción: cumplen el sueño de enseñar.

“Empieza una nueva aventura en Redondela”

Bruno López, especialista en Educación Física, ha sido destinado al CEIP Plurilingüe de Quintela, en Redondela. Lleno de energía y pasión por el deporte, encara este primer año con la mochila repleta de ilusión.

“Tengo una ilusión desbordante. Deseando aprender, vivir la realidad de un centro y comprobar que todos mis sueños se convierten en realidad”, explica Bruno.

Desde pequeño supo que quería dedicarse a algo relacionado con el deporte. Con el tiempo, descubrió que lo suyo no era solo practicarlo, sino también enseñarlo y compartirlo con los más pequeños.

Este año, trabajará con niños de 3 a 12 años y ya prepara actividades innovadoras, como introducir el Pickleball, un deporte de raqueta de origen estadounidense.

“Vamos a traer el Pickleball al cole, y lo haremos con material reciclado, fomentando así el desarrollo sostenible y demostrando que no hace falta gastar dinero para disfrutar del deporte.”

“Tras dos años opositando, estar en clase es indescriptible”

Raúl Curra no se queda atrás en entusiasmo. Con solo 24 años, ha logrado plaza como maestro de 4º de Primaria en un colegio de Pontevedra. Reconoce estar “contentísimo, emocionado y algo nervioso”, pero sobre todo agradecido por empezar esta nueva etapa.

“Después de dos años opositando, poder estar por fin en las aulas es una sensación maravillosa. Quiero transmitir a mis alumnos el gusto por la lengua y la lectura, que para mí es algo transformador.”

Aunque comenzó su camino pensando en ser profesor de instituto, un giro en su vocación lo llevó hacia la educación primaria, etapa que ahora abraza con pasión.

Durante los días previos al inicio del curso, Raúl, como el resto del profesorado, ha estado trabajando en la preparación del aula, la programación didáctica y la elección de materiales.

“Detrás del arranque del curso hay mucho trabajo que no se ve: reuniones, actas, planificación… Es fundamental para que el día a día funcione”.

El mensaje a las familias: “Confianza, ilusión y trabajo en equipo”

Ambos profesores coinciden en algo: quieren crear un entorno cercano, seguro y participativo, tanto para el alumnado como para las familias.

Bruno lanza un mensaje cargado de energía: “Que se preparen y se abrochen los cinturones. Empezamos una aventura educativa en Redondela y vamos a disfrutar muchísimo”.

Raúl, por su parte, apuesta por el trabajo conjunto: “A las familias les diría que tengan tranquilidad y confianza. La colaboración entre colegio y casa es clave. Podemos hacer un gran equipo”.

Un curso que comienza con fuerza

El curso escolar 2025-2026 arranca en Galicia con más de 30.000 docentes, una cifra récord, según la Consellería de Educación y nuevos retos en las aulas. Profesores como Bruno y Raúl representan el relevo generacional de una educación gallega que mira al futuro con esperanza, compromiso y pasión por enseñar.

Y como ellos mismos dicen… esto no ha hecho más que empezar.

los nervios de antón, aldara o jairo

Desde el 8 de septiembre, los despertadores vuelven a sonar en muchos hogares… Nervios e ilusión por volver.

Como Antón, de 4 años, que vuelve al cole, con profesora nueva, aunque echando de menos a Ana: “Leemos libros, porque tenemos una estantería que tiene libros, como uno del conejito que tiene que abrir la puerta y se encuentra con un lobo que lo quiere atrapar. También hacemos actividades, como por ejemplo, dibujar, juguetes… no tenemos cojines, pero nos podemos acostar. ¡Tengo muchas ganas de ir al cole!”

Aldara tiene 12 años. Empieza una nueva etapa en el instituto. Tiene ganas de ver a sus compañeros, le encanta el material escolar y le gusta estudiar. Pero le da un poco de miedo el cambio: “Cambian los profes… me despierto por la noche con el miedo de que no me suene la alarma”

También cambios para Jairo. 17 años y se enfrenta al último curso antes de acceder a la universidad.

De momento no está nervioso, pero es consciente de que este curso tiene un plus de responsabilidad: “Nervioso, de momento no. Cuando se me acerque la PAU… ahí sí, tienes la presión de decepcionar a familiares”.