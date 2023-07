Urxencias Sanitarias de Galicia-061 condena firmemente as sabotaxes contra as ambulancias da rede de transporte sanitario urxente durante a primeira xornada de folga

Como servizo esencial para a poboación, os servizos mínimos establecidos para a atención ás urxencias e ás emerxencias durante as xornadas de folga son do 100 % para toda a Comunidade Autónoma

Á marxe da convocatoria das xornadas de folga, no día de onte, producíronse picadas nas rodas das ambulancias asistenciais con base en A Coruña (dúas ambulancias), Cambre, Baiona, Vigo, Mazaricos e Noia (en dúas ocasións).

Ata as 8.00 horas do día de hoxe as ambulancias con base en Nigrán, Santiago, Baiona e A Coruña rexistraron picadas nas rodas

A Fundación Pública

Urxencias Sanitarias de Galicia–061

condena firmemente os actos vandálicos e as sabotaxes que se están a producir contra as ambulancias da Rede de transporte sanitario urxente (RTSU) durante a primeira xornada de folga, que comezou hoxe 6 de xullo ás 00.00 horas e se manterá ata as 23.59 horas de mañá, 7 de xullo. Ademais, está prevista unha segunda convocatoria de folga que se estenderá aos días, 19, 20 e 21 de xullo.

A convocatoria de folga enmárcase no contexto da falta de acordo na negociación polo convenio colectivo entre a patronal e os técnicos en emerxencias sanitarias que realizan o servizo de transporte sanitario urxente e non urxente en Galicia.

Cómpre subliñar que Urxencias Sanitarias de Galicia–061, como servizo encargado do transporte sanitario urxente extrahospitalario na Comunidade Autónoma, ten a consideración de servizo esencial para a poboación e, polo tanto, os servizos mínimos establecidos durante as convocatorias de folga son do 100 %.

Á marxe da convocatoria de folga, é dicir, durante onte, día 5 de xullo ata as 23.59 horas, producíronse picadas nas rodas das ambulancias asistenciais da Rede de transporte sanitario urxente con base en A Coruña (dúas ambulancias), Cambre, Baiona, Vigo, Mazaricos e Noia (en dúas ocasións).

Desde o inicio hoxe, 6 de xullo, da xornada de folga, 0.00 horas ata as 8.00 horas, tamén sufriron picadas nas rodas as ambulancias asistenciais da RTSU con base en Nigrán, Santiago, Baiona e A Coruña.

Urxencias Sanitarias de Galicia–061 continúa a traballar de xeito responsable e comprometido coa poboación para garantir a cobertura sanitaria ás urxencias, de xeito que a convocatoria de xornadas de folga non prexudique a calidade da mesma e os cidadáns non se vexan privados do seu dereito a recibir a asistencia sanitaria máis adecuada ás súas necesidades. Por isto, insiste en facer un chamamento ao comportamento responsable e consecuente, ademais de esixir respecto aos bens e as persoas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando