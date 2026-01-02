El sistema de climatización que te permitirá ahorrar en la factura de la luz: "Hasta el 50%"

Los hogares gallegos tienen a su alcance opciones reales para reducir significativamente su factura de la luz y, al mismo tiempo, contribuir a la descarbonización. El delegado de Iberdrola en Galicia, Francisco Silva, ha señalado que la sustitución de los sistemas de calefacción tradicionales por bombas de calor o aerotermia y la transición a la movilidad eléctrica son las dos grandes vías para transformar el consumo energético y el bolsillo de las familias.

Ahorro de hasta el 50% en los hogares

Según explica Francisco Silva, aunque las placas solares tardan más en amortizarse en la comunidad por tener menos horas de sol, la bomba de calor es una alternativa "muy importante" y especialmente favorable en la región. Este sistema consiste en reemplazar las calderas de gasóleo o gas natural por una bomba de calor que "aprovecha la electricidad renovable gallega y reduce muchísimo el consumo energético".

Alamy Stock Photo Una bomba de calor en el exterior de una casa en Noruega

Aunque el coste de adquisición es superior al de una caldera convencional, Silva asegura que "existen ayudas y hay sistemas de reducir esa inversión inicial". En este sentido, ha apuntado que la colaboración con una empresa como Iberdrola puede facilitar la financiación, permitiendo amortizar la instalación "a gran velocidad". El ahorro potencial es considerable, ya que, dependiendo de factores como el aislamiento de la vivienda, "la reducción puede ir desde el 10 al 20, al 50%, incluso más en algunos casos".

Un ejemplo práctico de esta transición es la actuación realizada en la torre Efisa de A Coruña, donde se han beneficiado 181 viviendas. En este proyecto se mejoró el aislamiento, se instalaron fachadas fotovoltaicas y se sustituyeron las calderas de gas por bombas de calor, una intervención en la que Iberdrola "ha aportado incluso una buena parte a la inversión inicial", según Silva.

El coche eléctrico, una opción real y competitiva

En el ámbito de la movilidad, el delegado de Iberdrola ha afirmado que "el coche eléctrico ya es una opción real, competitiva, ecológica". Galicia, con su "exceso de producción eléctrica renovable", puede aprovechar esta ventaja para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Para un usuario con un punto de recarga doméstico, el ahorro en combustible "se puede reducir hasta en un 90 por 100". Además, la compañía ofrece contratos de suministro para las horas valle nocturnas que hacen su uso "muchísimo más barato".

En cuanto al precio de adquisición, Silva sostiene que "hoy en día se puede decir que ya hay coches eléctricos que compiten en precio [...] con el coche de gasolina". También ha destacado el avance de la electrificación en el transporte pesado, señalando que los camiones y autobuses eléctricos "son imparables" y más económicos por tonelada transportada o en su operativa diaria en las ciudades.

El 'parón eólico' y la gran prioridad de Galicia

Consultado sobre el parón judicial que afecta a nuevos proyectos eólicos en la comunidad, Francisco Silva ha reconocido que es un asunto "muy importante y serio", pero ha subrayado que la principal urgencia para Galicia es otra. Ha calificado de "situación energética un poco aberrante" que la comunidad importe casi el 80% de su energía en forma de combustibles fósiles mientras exporta electricidad renovable barata e incluso desaprovecha una parte.

Hoy la prioridad en Galicia es incrementar la demanda eléctrica, incrementar el consumo, bajar los costes de las familias, bajar los costes de las industrias" Francisco Silva Delegado de IBERDROLA en Galicia

Por ello, ha insistido en que "la prioridad energética número 1 de Galicia" es electrificar la demanda. "Hay que construir la electricidad que nos sobra y hay que dejar de importar combustibles fósiles, gasolinas, gas, etcétera. Es muy importante para la economía [...] y la competitividad", ha remarcado Silva, poniendo como ejemplo a China, que compite con costes bajos gracias a sus renovables.

Iberdrola, ha concluido, actúa como una "empresa tractora" en la comunidad, con un impacto económico de 440 millones de euros en 2024, la generación de unos 1.000 empleos y una contribución fiscal de 220 millones de euros. Además, ha destacado inversiones clave como los más de 1.000 millones de euros destinados en los últimos diez años a proyectos de eólica marina en los astilleros de Navantia Fene, en la ría de Ferrol.