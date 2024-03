Santiago Martínez, el experto internacional en oratoria al que un botellón le cambió la vida

A día de hoy Santiago Martínez Suárez viaja por todo el mundo impartiendo formaciones sobre oratoria. "Tengo viajes estas semanas a Colombia, Ecuador o República Dominicana", explica en Herrera en Cope Galicia.

Es licenciado en Derecho, fue campeón en la Liga de Detabe universitaria y ha hecho de su vocación su trabajo. Se dedica profesionalmente a la oratoria, ha dado consejos a cargos políticos de muchos países y cuenta con su propio gabinete Eloqüencia, que imparte formación en una docena de países.

A Santiago Martínez le gustaba el debate desde niño. "Ya cuando era monaguillo en la parroquia de San Fernando, en Santiago, si nadie quería leer lo hacía yo y me gustaba que estuviesen pendientes de lo que decía".

De todos modos un botellón al que acudió años después fue el lugar en el que le cambió la vida y encauzó su futuro profesional. Le gustaban las peleas dialécticas con otros jóvenes y se encontró con un campeón de la liga universitaria de debate. Después de un enfrentamiento con él le recomendó sumarse a ese tipo de competiciones y así lo hizo.

Le fue bien, fue subcampeón nacional de debate y oratoria en 2005 como orador. Y campeón nacional en 2007 y 2008, y subcampeón internacional de debate y discurso político en 2012 en calidad de capitán y entrenador.

"Ese botellón me cambió la vida, no estaría viajando y haciendo lo que me gusta si no fuese porque esa noche estaba en ese botellón", recuerda.

Qué debe tener un buen orador: las lecciones de Aristóteles

Santiago Martínez tira de clásicos para definir qué debe tener un buen orador. "Hace 2.500 años Aristóteles ya se fijó en que había tres elementos que si los tiene el orador puede convencer mejor a las masas: el ethos, el logos y el pathos".

El ethos hace referencia a la autoridad de quien habla, el logos a la forma de articular el mensaje, el argumentario, y el pathos es la emoción, a la impronta personal del que habla.

Con relación a los políticos actuales, el experto recomienda naturalidad, frescura. "A veces acuden a formaciones en las que se les forma en comunicación política, pero también se les robotiza y pueden perder naturalidad", explica. Martínez cree que algunos mensajes están encorsetados y dirigidos excesivamente a televisión, radio o redes sociales.

Fallaría en estos casos el pathos. "Puede haber autoridad y un buen discurso, pero si falta emoción lo que dice el político puede perder credibilidad. "Aristóteles recomendaba en estos casos ponerle convicción a lo que decimos".

Hay cualidades innatas que hacen que algunas personas sean buenas oradoras, pero esas aptitudes se pueden también entrenar. Martínez pone como ejemplo la candidata del BNG a las elecciones gallegas, Ana Pontón, que ha mejorado mucho sus cualidades para el debate.

"Hay gente que nace con la habilidad para hablar en público, pero los que no al entrenar pueden también ser igual o mejor que quien tiene cualidades innatas".

Comienza la legislatura en el Parlamento de Galicia

Este lunes 18 de marzo arranca oficialmente la legislatura en el Parlamento de Galicia. Toman posesión los 75 diputados que han salido de las urnas en las elecciones del 18 de febrero (40 del Partido Popular, 25 del Bloque Nacionalista Galego, 9 del PSOE y 1 de Democracia Ourensana).

A partir de ahí se fijará una fecha para la investidura de Alfonso Rueda (PP) como presidente.

Santiago Martínez recomienda a los representantes de los partidos "evitar ponerse nerviosos" para ganar en autoridad cuando pronuncian un discurso en la cámara.

Con relación a la autoridad, "algunos ya la tienen por su experiencia y otros tienen que ir trabajándola poco a poco", explica.