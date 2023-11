Román Rodríguez anima a que o encontro internacional da Ribeira Sacra contribúa a acadar o recoñecemento da UNESCO

O responsable autonómico de Cultura lembra que este é un “verdadeiro reto de país” que precisa da implicación de todos os axentes para garantir o éxito

Expertos de todo o mundo cítanse esta semana en Nogueira de Ramuín co fin de revitalizar a candidatura a Patrimonio da Humanidade deste territorio

O programa, que se pode seguir tamén vía streaming, inclúe presentacións, conferencias e mesas redondas, entre outras actividades

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Nogueira de Ramuín (Ourense), 6 de novembro de 2023

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, participou hoxe na inauguración do encontro internacional Paisaxes da auga: unindo o pasado co futuro, que ata o mércores reúne no Parador de Santo Estevo do concello ourensán de Nogueira de Ramuín unha trintena de expertos de todo o mundo co fin de revitalizar a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade.

Durante a apertura da cita, o responsable autonómico de Cultura aproveitou para agradecer a participación “de expertos de recoñecido prestixio por compartir o seu coñecemento” e animou a que este encontro contribúa a acadar o máximo recoñecemento da Unesco. Nesta mesma liña, destacou a implicación da sociedade civil e fixo un chamamento para seguir afrontando de xeito conxunto “o verdadeiro reto de país que supón poñer en valor e protexer este territorio”. “Este é un proxecto colectivo e só sumando esforzos imos ser capaces de acadar a meta proposta”, engadiu.

“Estamos ante unha comarca definida pola súa espectacular topografía e cunha gran riqueza cultural e paisaxística coa que levamos comprometidos desde o inicio da candidatura”, afirmou. Proba deste compromiso é o investimento de 7,2M? feito polo Goberno galego para garantir a conservación de 44 bens deste territorio da provincia de Lugo e Ourense con máis de 80 actuacións arquitectónicas e arqueolóxicas.

O acto institucional celebrouse despois da conferencia de António Abreu, director da División de Ciencias Ecolóxicas e da Terra da Unesco, e nel

tamén participou a directora xeral do Patrimonio Cultural, Mª del Carmen Martínez, así como o director da División de Ciencias da Auga e secretario do Programa Hidrolóxico Intergubernamental da Unesco, Abou Amani; a secretaria xeral da Alianza de Paisaxes Culturais e Sitios Afíns Patrimonio Mundial, María del Pozo; o xefe da Área de convencións Unesco do Ministerio de Cultura e Deporte, Pablo Jiménez; o vicepresidente 2º da Deputación de Ourense, César Fernández, e o alcalde de Nogueira de Ramuín, Julio Carlos Temes. Ademais, tamén asistiron os alcaldes dos concellos da provincia de Lugo e Ourense integrados neste territorio.

Este encontro, dirixido por Mónica Luengo e Cipriano Marín, especialistas internacionais con experiencia en candidaturas recoñecidas pola Unesco, prolongarase ata o mércores e que se pode seguir tanto de xeito presencial como

, inclúe un amplo programa de actividades con presentacións, conferencias e mesas redondas, entre outras iniciativas, nas que participarán representantes de organismos como a Unesco, Icomos, a Unión Internacional para a Conservación da Natureza, así como das universidades e outras institucións.

Tras as conferencias de Henk P. J. van Schaik, vicepresidente honorario do Comité Científico Internacional ICOMOS Auga e Patrimonio; Rafael Mata, catedrático de Análise Rexional na Universidade Autónoma de Madrid; Jurn Buisman, secretario xeral de ICOMOS, e Diederik Six, embaixador especial da Auga e o Patrimonio, o programa de hoxe complétase coas mesas redondas A auga, elemento xerador de paisaxes e Paisaxes da auga, un patrimonio vivo

e a actuación musical

A axenda de mañá, pola súa banda, inclúe as ponencias de Tino Mager, secretario xeral do Comité Científico Internacional ICOMOS Auga e Patrimonio; James Douet, consultor da Conservación do Patrimonio Industrial; Miguel Ángel López García, director da Cunca Sil de Iberdrola; Michel Cotte, profesor emérito da Universidade de Nantes; Carlos Nárdiz, doutor enxeñeiro de Camiños, canais e portos; Alfredo Conti, profesor da Universidade Nacional de La Plata (Arxentina); Josep María Mallarach, da Comisión Mundial de Áreas Protexidas; Heiner Krelling, da Universidade Ca’Foscari, e Jessica Brown, do grupo especializado en paisaxes protexidas.

Ademais, Cipriano Marín moderará a mesa redonda Valores patrimoniais das paisaxes da auga e Mario Crecente a de Coñecemento tradicional e os retos do futuro.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando