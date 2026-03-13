PYME CIBERSEGURA 2026: las claves para blindar a las pequeñas empresas gallegas frente a los ciberataques

La Cátedra de Economía de la Ciberseguridad de la Universidade de Santiago (USC) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) han puesto en marcha la campaña ‘PYME Cibersegura 2026’. Se trata de una iniciativa gratuita que busca concienciar y ofrecer herramientas a las pequeñas y medianas empresas para protegerse de los crecientes peligros de la red, donde los delincuentes operan cada vez con más frecuencia.

Las pymes, un objetivo vulnerable

A diferencia de las grandes corporaciones, que suelen contar con departamentos orientados a proteger su seguridad digital, las empresas más pequeñas son un objetivo prioritario. “El problema lo tienen las pequeñas pymes, desde la peluquería o el bar hasta el autónomo que reparte el pan”, explica Isabel Neira, coordinadora de transferencia de la cátedra. Estas empresas familiares o con pocos empleados carecen de la estructura necesaria para hacer frente a los ataques.

Cuando los ciberdelincuentes acceden a los sistemas de una pyme para robar datos de facturación o de clientes, se genera un grave problema de protección de datos. Aunque la empresa es una víctima, tiene la responsabilidad de comunicar la brecha de seguridad, de forma similar a cuando se denuncia el robo de un DNI para evitar un uso fraudulento.

Manual de supervivencia digital: consejos clave

La campaña incide en la importancia de la prevención con gestos sencillos. Uno de los principales consejos es desconfiar del correo electrónico y no pinchar en enlaces o descargar archivos PDF si no se tiene certeza absoluta de su procedencia. Neira recomienda “ponerse encima del remitente del correo” para ver la dirección real, ya que los correos fraudulentos son cada vez más sofisticados gracias a la inteligencia artificial.

Nunca hay nada urgente, ningún amigo te va a mandar un WhatsApp para pedirte 500 euros" Isabel Neira Cátedra CECOCIB

Otro pilar fundamental es la calma. Los expertos insisten en que las estafas a menudo se basan en un falso sentido de la urgencia. “Nunca hay nada urgente, ningún amigo te va a mandar un WhatsApp para pedirte 500 euros”, señala Neira, quien aconseja volver a medios tradicionales como la llamada telefónica para confirmar cualquier petición sospechosa. Ante una notificación inesperada de Hacienda, por ejemplo, lo más seguro es acudir a la oficina para verificarla.

En caso de sufrir un ataque, la primera medida es cambiar inmediatamente todas las contraseñas (bancarias, de correo, etc.), ya que no es posible saber cuáles han sido comprometidas. El uso de la biometría en dispositivos y aplicaciones añade una capa de seguridad adicional, ya que es un sistema que no se puede falsificar.

Protegerse de un ciberataque es como echar la llave en la puerta de casa" Isabel Neira Cátedra CECOCIB

Las secuelas de un ciberataque

Los delincuentes saben que cualquier negocio, por pequeño que sea, es una fuente de ingresos. “Si te secuestran el ordenador, todos tus datos tienen valor, desde a quién distribuyes el pan hasta la base de datos de clientes”, advierte la catedrática. A menudo, los atacantes exigen rescates pequeños, de unos 300 euros, que muchas pymes pagan para resolver el problema, convirtiéndose en un negocio lucrativo para los estafadores.

Más allá de las pérdidas económicas, las consecuencias de un ciberataque incluyen un profundo daño psicológico para el empresario, estrés, pérdida de reputación y la quiebra de la confianza con los clientes. Por ello, la prevención es la herramienta más eficaz. “Protegerse es como echar la llave en la puerta de casa, no es por pensar que te van a robar, sino por prevenir”, concluye Neira.

Las empresas que deseen participar en esta campaña gratuita pueden hacerlo a través de la página web cecocib.es. Allí encontrarán consejos, guías de buenas prácticas y podrán entrar en el sorteo de un diagnóstico de ciberseguridad para su negocio que se realizará entre todas las que participen hasta el 27 de marzo.