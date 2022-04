O programa Aprol Economía Social, que outorgou en 2021 cerca de 500 axudas por máis de 4,6 M€, ten aberta a convocatoria 2022 ata o 30 de setembro

O Goberno galego vén de lanzar a nova edición do programa Aprol Economía Social co que fomenta o emprendemento e o emprego en cooperativas e sociedades laborais

A través destes apoios favorécese o autoemprego no sector ou a fixación de man de obra produtiva no territorio

No que vai de ano, a Consellería de Emprego e Igualdade xa mobilizou 5,8 millóns de euros en axudas á economía social a través de diferentes convocatorias abertas

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

A Xunta destinou en 2021 máis de 4,6 millóns de euros a fomentar o emprendemento en cooperativas e sociedades laborais cun total de 474 axudas concedidas no marco do programa Aprol Economía Social, que este ano xa está convocado e co prazo aberto ata o próximo 30 de setembro.

Con esta iniciativa outórganse apoios directos a cooperativas e sociedades laborais, por unha banda, e a persoas desempregadas (socias ou traballadoras destas entidades ou de empresas que se transformen nelas) , por outra, para dinamizar un sector que ven demostrando enorme resiliencia ante circunstancias económicas adversas.

As axudas artéllanse a través de dúas liñas compatibles entre si. A primeira –destinada a fomentar o emprego en cooperativas e sociedades laborais, favorecer a constitución da entidade ou a incorporación de novos socios– supuxo un investimento de case 2,5 millóns de euros o ano pasado e a concesión de 158 apoios. No caso da liña 2, que promove o acceso á condición de persoa socia, financiando as achegas económicas que estas deben desembolsar ao capital social, superou os 2,1 millóns en 2021 con 316 axudas concedidas.

Con estas liñas, o Goberno galego fomenta a creación de emprego en cooperativas e sociedades laborais desde dúas perspectivas: a da entidade que incorpora e a da persoa que accede ao sector, polo que se acada un impulso integral.

A Xunta, a través de Aprol Economía Social, contribúe, tamén, á incorporación das persoas desempregadas ou traballadoras como socias nas cooperativas ou sociedades laborais galegas mediante a consolidación de fórmulas de autoemprego colectivo co que se avanza na xeración de emprego, na mobilización de recursos ou na corrección de desequilibrios comarcais e na fixación de man de obra produtiva, entre outros beneficios.

O programa tamén establece a posibilidade de acceso ás axudas para aquelas cooperativas ou sociedades laborais que proceden da reconversión ou transformación de empresas mercantís, cando incorporan como socias traballadoras as persoas que tiñan unha relación laboral estable na empresa de orixe.

Por provincias, Pontevedra aglutinou 265 das axudas concedidas en 2021, seguida da Coruña (con 129), Ourense (52) e Lugo (28).

A convocatoria deste 2022 xa está aberta desde o pasado xaneiro e cifra en 6.000 euros a contía básica da axuda en cada unha das liñas, con incrementos do 25% de concorreren circunstancias de dificultade de acceso ao mercado laboral, como a condición de ser muller ou maior de 45 anos ou a situación en contornas rurais.

As empresas de economía social e, singularmente, as cooperativas, teñen demostrado a súa capacidade de resistencia ás crises, de creación de emprego estable e de calidade, de vinculación co territorio e de mellora do benestar social, polo que resulta procedente activar suficientemente as súas potencialidades de emprendemento e autoemprego.

Galicia está a i mpulsar esta fórmula empresarial, con axudas activadas desde o inicio do ano por un total de 5,8 millóns de euros mobilizados pola Consellería de Emprego e Igualdade, entre as que ademais do programa Aprol Economía Social para 2022, se está a impulsar a contratación nas empresas de inserción laboral de persoas en risco de exclusión social (1M?); promover esta fórmula empresarial a través da Rede Eusumo (683.000 euros); e financiar os gastos de funcionamento das entidades da economía social (330.000 euros

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.